El Grupo Herce Soria empata la serie ante Melilla y mira a la final de la Superliga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria empató la serie de semifinales ante Melilla y este domingo, a partir de las 13.00 horas en Los Pajaritos, si vuelve a ganar será finalista por cuarta temporada seguida de la Superliga. Una victoria que tuvo dos partes, una primera en la que los celestes tuvieron que sufrir para ganar el primer set y una segunda en la que se pasearon ante un rival que no pudo con la regularidad de los sorianos en el segundo y el tercero de los parciales. Triunfo solvente para un Grupo Herce que ha hecho lo más difícil después del traspié del pasado lunes en el Ciudad Autónoma. Los parciales fueron 25-23, 25-17 y 25-18.

Igualdad total en un primer parcial que se decidía con un remate de Hoyos que no podía sujetar la recepción de Melilla para alcanzar el 25-23. Fue una manga de poder a poder en la que los dos equipos apenas cometieron fallos para mantener el marcador apretado. Con un 19-16 parecía que el Grupo Herce podría despegase, pero su rival mantuvo el alto nivel de concentración para nivelar a 20. Se llegó al empate a 23 y fue ahí cuando un remate de Moreno y otro de Hoyos decantaban la manga inicial para los sorianos.

Esta igualdad pasó a mejor vida en el segundo set ya que, mientras el Grupo Herce mantuvo el nivel de exigencia en su juego, Melilla se vino totalmente abajo. Perder la primera manga había minado la moral de un equipo visitante que en un abrir y cerrar de ojos contaba con una desventaja de 6-1. Una diferencia que iba a ser casi definitiva y de la que Melilla ya no se recuperó. Un parcial a placer para los de Alberto Toribio que poco a poco iban incrementando su renta. La consistencia de los melillenses no existía por ningún lado y los sorianos disfrutaban al no encontrar oposición. Buen saque celeste, buena recepción y remates francos para torpedear una y otra vez a su rival. Cambios en las filas de un Melilla que entregaba el set y que veía como el segundo encuentro se le ponía muy cuesta arriba.

Melilla intentó meterse en el partido en un tercer set en el que mantuvo la igualdad hasta el 13-12. La lesión de Macarro y la consistencia soriana fueron obstáculos demasiado elevados y poco a poco los de Toribio ponían tierra de por medio. Lindberg, el más listo de la clase, lideraba a un Grupo Herce que si juega a este nivel el día del Catapán estará en la final.