Alberto Toribio: "El partido del sábado es como una final"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, que el partido de este sábado ante Melilla es "una final", que de ganarlo permitiría a su equipo jugar el desempate que tendría lugar el domingo. "El sábado es el partido", ha señalado el técnico quien añadió que ahora deben hacer bueno el trabajo de las 22 jornadas de fase regular.

El equipo celeste afrontará el choque con tres entrenamientos destinados a afinar detalles después de un viaje de vuelta de más de 12 horas desde Melilla pese a que había vuelos de por medio. "Los jugadores están en proceso de recuperación. Tenemos tres entrenamientos orientados a mejorar detalles", ha apuntado Toribio.

El equipo soriano perdió en el primer partido de la serie en Melilla por 3-2 en un compromiso en el que no "estuvimos del todo finos". "Hubo un momento en que Melilla mejoró el rendimiento y nosotros seguimos con la misma tónica. No desarrollamos nuestro juego y eso fue también mérito de Melilla", ha explicado Toribio quien consideró que la clave del encuentro fue el tercer set donde su equipo cometió "dos o tres errores que no solemos cometer".

En este sentido, el técnico indicó que las sesiones que tienen por delante esta semana deben trabajar esos detalles en los finales ajustados que tuvieron lugar en Melilla y tendrán lugar en Los Pajaritos. Igualmente ha explicado que Melilla tiene la capacidad de jugar "bien", y cuando lo hace mejora su nivel de defensa "nos da la pelota y nos desesperamos". Por ello ha considerado que su equipo debe tener la paciencia necesaria en ataque para jugar ante un rival al que, en ocasiones, "hay que atacarle cuatro veces para hacer el punto".

Alberto Toribio ha asegurado que su plantilla transmite buenas sensaciones "y eso es importante". "En Melilla la cosa no fue como esperábamos y ahora hay que hacer bueno el trabajo de estas 22 jornadas", ha recalcado.