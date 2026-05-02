El San José se asegura el factor campo para el play off de ascenso tras ganar en Coca (1-2)

El San José ya es el mejor segundo de los dos grupos y se asegura el el factor campo en el play off.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Área 11 Coca Creado: Actualizado:

CD Coca: Edgar, Ismael, Roberto (Marcos, 80´), Nomar (Martí, 38´), Soufiane, Juan Luis, Ricardo (Julián, 58´), Ignacio, Daniel, Rafael, Adrián.

CD San José: Enrique, Rubio, Victor, Isamel, Jesus (Eddipo, 70´), Jorge, Raúl, Mario (Jonathan, 83´), Diego, Angelo, Marcos (Adrián, 64´).

Goles: 0-1 (21´) Mario. 0-2 (24´) Jesús. 1-2 (52´) Rafael.

Árbitro: Alejandro Obeja (Colegio Salamantino). Tarjetas amarillas a Juan Luis, Jose Maria, Nomar, Adrián, Roberto, Marcos /Víctor, Jorge, Rubio. Tarjeta roja a Eddipo (90´)

Coca y San José llegaban a un encuentro donde ninguno de los dos se jugaba nada importante a nivel clasificatorio, aunque los sorianos tenían que sumar un punto para ser el mejor segundo de los dos grupos y asegurarse el factor campo en los ya casi inminentes play off de ascenso. La peor noticia fue la roja que veía Edipo con el minuto noventa reglamentario ya cumplido

Los pupilos de Carlos Carramiñana querían dejar el choque encarrilado antes de que se les complicase. Es por eso que pasado el ecuador de la primera parte, ya vencían por un resultado de 0-2. El primer tanto lo transformaría Mario en el minuto 21´. Tres minutos después, Jesús pondría el 0-2 en el marcador.

Ambos conjuntos se fueron a vestuarios con sensaciones contrarias. Por un lado, los visitantes con veían como el partido se les ponía de cara. Y, por el otro, los locales veían como tenían que remontar en una segunda parte para dar una alegría a la afición. Al final, cuando un equipo juega en casa, nunca quiere perder y dar una mala imagen.

Tras la reanudación, los de Fernando Herraiz salieron en busca de un gol que les metiera en el choque. En el minuto 52´, Rafael recortaba distancias para hacer creer al Coca y a su afición. Con el paso de los minutos, el encuentro se fue ensuciando y Eddipo fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 90.

Finalmente, el San José llevó un triunfo sufrido, pero que le asegura la segunda posición en el campeonato.

Derrota del Uxama

El Sporting Uxama no logró puntuar en su visita al Campo Municipal El Mancho, donde cayó por 1-0 ante el C y D Cebrereña en un encuentro correspondiente a la jornada 29 del grupo A de la Primera División Regional de Aficionados. El conjunto dirigido por Alejandro Medel compitió durante gran parte del partido, pero volvió a marcharse de vacío en un momento complicado de la temporada.

El encuentro arrancó con bastante igualdad, con un Uxama ordenado en defensa que trató de frenar las acometidas del equipo local, entrenado por José García. Durante los primeros minutos, ambos conjuntos se mostraron prudentes, sin generar excesivo peligro, aunque poco a poco el Cebrereña fue ganando presencia en campo rival. Aun así, el Sporting Uxama supo resistir durante buena parte del primer tiempo, manteniendo el orden y evitando ocasiones claras. Sin embargo, en el minuto 41 llegó el único gol del partido, cuando Juan Carlos Contreras aprovechó una acción ofensiva para batir al guardameta visitante y adelantar al conjunto local justo antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo de Alejandro Medel trató de reaccionar y dio un paso adelante en busca del empate. El Uxama intentó tener más protagonismo con balón, pero le faltó claridad en los últimos metros para generar ocasiones realmente peligrosas. El partido se fue endureciendo con el paso de los minutos. Matías Pascual vio la tarjeta amarilla en el minuto 58 por parte del Sporting Uxama, mientras que el Cebrereña acumuló varias amonestaciones, especialmente en el tramo final del encuentro.