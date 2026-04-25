El San José gana el duelo ante Golmayo Camaretas y asegura su presencia en el play off

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se impuso por la mínima al C.D. Golmayo Camaretas y el resultado, cuando le quedan dos jornadas para finalizar la fase regular, le permite asegurarse su presencia en el play off de ascenso además de colocarse a tres puntos de un C.D. Calasanz que este domingo disputa su encuentro en el Municipal Burgense.

El duelo ante el C.D. Golmayo Camaretas fue igualado y se inclinó ligerante hacia los locales al término de los primeros 45 minutos cuando el equipo balaguero se quedaba con uno menos sobre el verde por expulsión de Mamadou. En la reanudación se resolvía el mismo con el único tanto del choque, el firmado por Jonatahan en el minuto 55.

Con la victoria, el C.D. San José mantiene la segunda plaza y asegura su presencia en el play off de ascenso de Tercera toda vez que el C.D. Vistalegre no puede darle alcance y le tiene ganada el gol average particular al Briviesca. Además, los de Carlos Carramiñana se sitúan a tres puntos de un Calasanz que si gana este domingo en El Burgo logrará el salto de categoría de forma virtual. El compromiso en El Burgo comenzará a las 18.00 horas.

Ya en la Tercera División Femenina, el C.D. San José se mide al C.D. Navega a las 13.00 horas en el campo de San Juan de Garray con el objetivo de intentar ascender a la tercera plaza de la tabla.