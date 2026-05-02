Victoria del Balonmano Soria ante Málaga en su despedida del curso como local (38-29)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria despide la temporada como local ganando a Trops Málaga por 38-29 y de esta forma minimiza la decepción de la pasada jornada con el descenso matemático a Primera Nacional. Los sorianos fueron superiores a un conjunto malagueño que desde hace ya unas semanas estaba descendido de la División Honor Plata.

Dos puntos que no sirven para nada en la clasificación pero que dejan un buen sabor de boca en la parroquia del San Andrés en el adiós de la temporada como locales. El Balonmano Soria finalizará el curso en la antepenúltima posición a expensas del partido de la última jornada en la que los amarillos tendrá que visitar la cancha del Agustinos.

A partir de ahora, el Balonmano Soria comenzará a preparar la próxima temporada en una categoria como la Primera Nacional en la que volverá a ser uno de los favoritos para conseguir el ascenso a la finalización del ejercicio 2026-2027. Una plantilla que a buen seguro tendrá muchas novedades en relación a la de la campaña que está a punto de finalizar.