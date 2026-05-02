El Río Duero juvenil se queda sin final del Campeonato de España al perder ante Collado Villalba (0-3)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los parciales de 18-25, 24-26 y 19-25 dejaron muy claro que Collado Villalba no dio ninguna opción al Río Duero juvenil en la final del Campeonato de España de la categoría que se está disputando en Móstoles.

Los sorianos habían tenido un campeonato inmaculado, pero en las semifinales se toparon con un Collado Villalba que ya en el primer set no dieron opciones a los jóvenes celestes. En el segundo set se igualaron las fuerzas, pero también cayó de lado de los madrileños con un ajustado 24-26. Ya en el tercero de nuevo Collado Villalba fue mejor para llevarse el partido.

La final de este Campeonato de España juvenil la jugarán Collado Villalba y San Roque al imponerse este último por 3-0 al FC Barcelona con unos parciales de 29-27, 25-19 y 25-19. La final se jugará este domingo a las 11.30 horas. A las 9.30 horas el Río Duero buscará la tercera plaza ante el FC Barcelona.