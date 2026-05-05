El Río Duero juvenil conquista el bronce en el Campeonato de España tras un torneo brillante

El Río Duero juvenil en el podio recogiendo la medalla del plata del Campeonato de España.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo juvenil del Río Duero Vóley ha firmado una actuación sobresaliente en el Campeonato de España, logrando una meritoria medalla de bronce que confirma el enorme potencial de una generación llamada a grandes éxitos.

El conjunto soriano completó un torneo de altísimo nivel, mostrando carácter, calidad y una gran capacidad competitiva en cada uno de sus encuentros. Solo la derrota en semifinales ante Collado Villalba impidió al equipo luchar por el oro. En ese partido decisivo, los sorianos acusaron la falta de experiencia en momentos clave, algo comprensible en un grupo muy joven, formado en su gran mayoría por jugadores de primer año en la categoría.

Lejos de venirse abajo, el equipo supo rehacerse con personalidad y orgullo para afrontar el partido por el tercer puesto. En ese encuentro, el Río Duero Vóley ofreció una de sus mejores versiones del campeonato, imponiéndose por 3-1 al Barça en un duelo intenso, lleno de emoción y con un gran nivel de juego por parte de ambos conjuntos.

Este bronce sabe a éxito presente y, sobre todo, a futuro para el voleibol soriano de la mano de la infraestructura de cantera del Río Duero Soria