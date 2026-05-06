La III Subida a Castroviejo reúne este domingo a 20 pilotos en Duruelo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Duruelo de la Sierra acoge durante este fin de semana la III Subida a Castroviejo, cita que organiza la Escudería Bnno Racing y que es la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de pruebas de Montaña. La prueba durolense contará con unos 20 participantes de los que siete son sorianos.

Cartel de la prueba automovilística del domingo.HDS

La III Subida a Castroviejo empieza a hacerse un hueco en el panorama automovilístico provincial. La edición de este año arrancará el sábado con las verificaciones técnicas y el parque cerrado que estará ubicado en la Plaza Mayor de Duruelo desde las 17.00 a las 21.00 horas.

La Subida a Castroviejo se celebrará el domingo desde primera hora de la mañana, con la inspección de seguridad programada a las 9.30 horas. Los vehículos participantes darán una vuelta de entrenamientos antes iniciar las dos mangas cronometradas a partir de las 10.00 horas aproximadamente. El circuito de la prueba es de 5,3 kilómetros con salida en las inmediaciones de la Ermita de Santa Marina y llegada en el aparcamiento de Castroviejo. "Se trata de una subida que discurre entre pinos, una subida con curvas, muy técnica y muy bonita. Habrá casi una veintena de pilotos de los que siete son sorianos", indica el presidente de la Escudería Bnno Racing, Carlos García Corral.

Desde la escudería soriana se recomienda a todos los aficionados que acudan a ver la prueba que respeten las medidas de seguridad establecidas por la organización. La entrega de premios está programada para las 14.30 horas en la Plaza Mayor de Duruelo.