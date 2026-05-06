El Calasanz piensa en media docena de refuerzos para su debut en Tercera RFEF

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz cierra el próximo domingo en el campo del Vista Alegre la temporada en la que brillantemente ha ascendido a Tercera Federación y desde los despachos ya se empieza a trabajar de cara a la próxima campaña. Todo apunta que Fran Valero continuará como entrenador y en lo que a la plantilla de jugadores se refiere desde el club se piensa en el menos media docena de refuerzos con el objetivo de conseguir la permanencia en la nueva categoría.

El director deportivo del Calasanz, Sergio Madrigal, se refería a la composición de la plantilla e indicaba que "la intención es mantener el bloque de futbolistas de esta campaña". El responsable blanquiazul explicaba que "al menos se realizarán cinco o seis fichajes" para reforzar cada una de las líneas del equipo de cara a la exigencia que presenta la Tercera Federación para un conjunto recién ascendido.

Madrigal no tiene dudas de que los jugadores más importantes que han ascendido con el Calasanz continuarán en el club de cara al curso 2026-2027. "Nos sentaremos con ellos para confirmar su continuidad", señalaba. Pero habrá excepciones como la de Alberto Plaza, que parece que colgaría las botas a pesar de que el Calasanz está intentando convencerle para que siga un año más. "Es un futbolista diferencial con el que nos gustaría seguir contando en nuestras filas, aunque sabemos que su idea es dejarlo. Plaza es un jugador que nos podría dar mucho tanto dentro como fuera del terreno de juego por su experiencia y su calidad".

Respecto a Fran Valero, el director deportivo del Calasanz comentaba que "estamos hablando y él tiene predisposición para seguir. Confío en que siga con nosotros junto con Gere como segundo entrenador y con Pato como delegado".

Desde el Calasanz también esperan felicitar al San José en su reto de ascender a Tercera Federación en los play off que comenzarán el fin de semana del 16 y 17 de mayo. "Ojalá el derbi soriano se repita la próxima temporada en Tercera", deseaba Madrigal, quien añadía que "queremos lo mejor para el fútbol soriano y sería muy positivo que el próximo curso haya tres equipos de la provincia como Almazán, San José y Calasanz".