Sanción de cuatro partidos a Edipo y el San José se queda sin su goleador en la lucha por subir a Tercera

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jarro de agua fría para el C.D. San José al conocer en la tarde de este miércoles la sanción de cuatro partidos a Edipo por la tarjeta roja directa que veía el pasado sábado en el tiempo de añadido del encuentro ante el Coca. El delantero se perderá el play off de ascenso a Tercera Federación y en el mejor de los casos podría disputar el compromiso de vuelta de la final, siempre y cuando el San José supere la semifinal ante La Bañeza.

El Comité de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol sancionaba duramente a Edipo con estos cuatro encuentros por el incidente que tuvo con un jugador del Coca. Ahora, el San José tendría la oportunidad de recurrir ante Apelación para ver si queda reducida la sanción a su delantero.

Edipo es la referencia ofensiva de un San José que echará mucho de menos al hispano dominicano en este momento álgido de la temporada en la que los colegiales se jugarán dar el salto a Tercera Federación después de haber sido el mejor segundo de los dos grupos de la Primer Regional de Aficionados. El ariete del San José es el máximo goleador de los dos grupos de la Primera Regional con un total de 22 tantos, seis de ellos logrados desde el punto de penalti. Con 22 dianas también aparece Álvaro de la Iglesia, del Internacional Vista Alegre.

El San José juega este domingo, a partir de las 18.00 horas, la última jornada de la fase regular recibiendo en el campo de San Juan de Garray al Burgos Internacional. El conjunto que entrena Carlos Carramiñana no se juega nada y por ello los jugadores menos habituales tendrán su protagonismo. Será el primero de los cuatro partidos de sanción para Edipo.

Al siguiente fin de semana, el del 16 y 17 de mayo, el San José jugará en La Bañeza la ida de la semifinal por el ascenso y siete días después se decidirá el pase a la final del play off en el campo de San Juan. En el doble enfrentamiento ante La Bañeza no estará Edipo, quien también se perdería la ida de una hipotética final.