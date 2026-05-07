La burgense Esther Pereira, plata en el Campeonato de España Bádminton de Cáceres

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo Creado: Actualizado:

El bádminton soriano vivió un fin de semana para el recuerdo en el Campeonato de España Sénior 2026, celebrado en Cáceres, donde sus deportistas firmaron una actuación sobresaliente que se tradujo en un total de ocho medallas y un premio especial otorgado por la Federación Española.

Una de las protagonistas fue Esther Pereira, jugadora burgense del Club Bádminton Burgos, que se proclamó subcampeona de España en Individual Femenino A2 tras un torneo muy sólido en el que avanzó con autoridad hasta la final. A este logro añadió otra medalla de plata en Dobles Mixtos A2 junto a Víctor Ortega, del Soria CS24, con quien completó un campeonato de enorme exigencia superando rondas muy igualadas antes de caer en un ajustado duelo por el título. Pereira cerró su participación con una meritoria quinta posición en Dobles Femenino A2 junto a Jennifer Fernández, en un cuadro especialmente competitivo.

Víctor Ortega volvió a demostrar su fiabilidad en los dobles mixtos, modalidad en la que ya había sido campeón y varias veces bronce. Junto a Pereira, eliminaron a los segundos cabezas de serie en cuartos y a una pareja de origen chino en semifinales. En la final mantuvieron el marcador equilibrado hasta el último tramo, donde sus rivales estuvieron más acertados para imponerse por dos sets a cero.

El otro subcampeonato soriano llegó de la mano de Manuel Acero y Santiago Martínez, que alcanzaron la final de Dobles Masculino. En el partido decisivo se midieron a la pareja valenciana favorita al título en un encuentro que se resolvió por 17-21 y 19-21 tras 38 minutos de juego, firmando así el mayor hito de su dilatada trayectoria.

También brilló José Carlos Pérez, jugador de Cidones, que se colgó dos medallas de bronce tras alcanzar las semifinales tanto en Individual como en Dobles Masculino junto a José Luis Llopis, de Xàtiva. En individual solo pudo ser frenado por el cabeza de serie número uno, un jugador danés, mientras que en dobles rozó la final con tres oportunidades para cerrar el encuentro en dos sets. En dobles mixtos cayó en cuartos por un ajustadísimo 22-20 en el tercer set.

David Hernansanz añadió dos nuevos bronces a su trayectoria, uno en Dobles Masculino junto a Sebastián López, del Club Bádminton Leganés, y otro en Dobles Mixtos con Beatriz García, del Club Bádminton Burgos. Su actuación fue reconocida además por la Federación Española, que le otorgó el Premio Planeta Senior 2026 por su constancia, sus resultados y los valores que transmite dentro y fuera de la pista.

Los resultados obtenidos, sumados a los del último año de competición, facilitarán que varios de estos deportistas formen parte de la selección española que competirá en el Campeonato de Europa Sénior, previsto para el próximo otoño en Cerdeña.