El Club Bádminton Soria logra siete medallas en el Campeonato de España Sénior

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 firmó uno de sus Campeonatos de España más completo hasta la fecha obteniendo siete medallas, regresando de Cáceres sus cinco jugadores con, al menos, una medalla. El balance incluye dos subcampeonatos y otras cuatro medallas de bronce subiendo al pódium en todas las modalidades posibles y en hasta cuatro rangos de edad.

Víctor Ortega conseguía de nuevo una medalla en un Campeonato de España, la de plata, en la modalidad en la que ya fue campeón en ediciones pasadas y varias veces medalla de bronce, la de dobles mixtos. Víctor y su habitual pareja, la burgense Esther Pereira, no partían como cabezas de serie dado que apenas se han prodigado en el Circuito Nacional con lo que su camino hasta la final no iba a ser sencillo. En esta trayectoria se impusieron a los segundos favoritos en la ronda de cuartos de final y en semifinales a una pareja de origen chino. En la final, el encuentro mantuvo un marcador ajustado hasta el último tercio del set donde estuvieron más acertados sus rivales para cerrar el encuentro por dos sets a cero.

El otro subcampeonato de España lo lograron la pareja de doble masculino formada por Manuel Acero y Santiago Martínez quienes añadieron, a su dilatada carrera, su mayor hito con esta medalla de plata. La final la disputaron las dos parejas favoritas, la soriana y una pareja valenciana. El encuentro fue muy disputado y tras 38 minutos de partido, se resolvió por 17-21 y 19-21. A estos dos segundos puestos, David Hernansanz y José Carlos Pérez se colgaban, cada uno, dos medallas de bronce.

El jugador de Cidones, José Carlos, confirmó el gran estado de forma en el que se encuentra obteniendo dos semifinales tanto en la modalidad de individual como en la de doble masculino junto al jugador de Xàtiva, José Luis Llopis. En el cuadro de individual se vio superado por el cabeza de serie número uno, un jugador danés. La actuación de José Carlos pudo ser más completa dado que en las semifinales de doble masculino tuvo tres ocasiones para cerrar el encuentro en dos juegos mientras que en doble mixto cedió por un tanteador de 22 a 20 en el tercer set en la ronda de cuartos de final.

Cerró la nómina de medallistas David Hernansanz quien logró dos medallas de bronce en las dos modalidades de dobles. David, junto al jugador del Club Bádminton Leganés, Sebastián López, añadió una nueva medalla y cuentan sus participaciones en campeonatos de España por medallas. Además, David se colgó la medalla de bronce en doble mixto junto a Beatriz García, del Club Bádminton Burgos. Pese a no ser un habitual en esta modalidad, su calidad le permitió acceder hasta la ronda de semifinales y añadir una nueva presea a su trayectoria.

Para David no fueron estos sus únicos logros, ya que la Federación Española, en el comienzo de la ceremonia de entrega de medallas, le quiso conceder el premio Planeta Senior 2026. Este premio reconoció a David por su trayectoria en cuanto a resultados, en cuanto a su constancia y en cuanto a los valores que transmite.

Con estos resultados, junto a los del último de año de competición, facilitarán que todos ellos formen parte de la selección española que participará en el Campeonato del Europa que se celebrará en Cerdeña en el próximo otoño.

Además de esta competición de los seniors, Jimena Ayllón y Daniel Marín disputaron el Master de Aragón en categoría sub17. Al igual que los más veteranos de club también lograron medalla, Jimena la medalla de plata en el dobles femenino y el bronce para Daniel en dobles mixto.