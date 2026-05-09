Grata experiencia de Clara Álvaro en la Copa del Mundo de patinaje artístico

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La joven patinadora soriana Clara Álvaro Delgado ha finalizado su primera gran experiencia competitiva tras participar en la Copa del Mundo de patinaje artístico que se celebra hasta el próximo fin de semana en la localidad alemana de Garmish, una cita en la que estaban las mejores patinadoras de panorama internacional.

La soriana, cuyo ejercicio era el noveno de todas la participantes, ha finalizado en el puesto 22 de 35 participantes, un puesto más que digno teniendo en cuenta que los nervios le han impedido ofrecer su mejor nivel sobre la pista del Olympia-Essport-Zentrum. Clara Álvaro, que acudió a la competición convocada por la Federación Española de Patinaje, sumó un total de 26 puntos. La ganadora del torneo fue la española Daniela González Yanes, seguida de la portuguesa, Madalena Magalahes y la italiana Vittoria Venturini.

La competición celebrada en la Alemania congregaba a las mejores patinadores del panorama internacional y es la prueba de mayor nivel a la que pueden aspirar las niñas de 11 años. "Los nervios le han pasado factura durante el ejercicio y eso ha impedido que haya quedado mejor clasificada. Ha sido un proceso de aprendizaje con las mejores del mundo", ha indicado el técnico y presidente del Club Patín Soria, Daniel Giner.

En el escenario donde ha competido hoy Clara Álvaro competirá el próximo fin de semana todo un campeón del mundo de patinaje artístico en la modalidad de danza, el soriano Héctor Díez Severino.