La patinadora Clara Álvaro participa este sábado en la Copa del Mundo de Alemania

La soriana Clara Álvaro junto a la pista del icónico Olympia-Eissport-Zentrum de Garmish en la que se celebra hasta el próximo día 17 la Copa del Mundo.CLUB PATÍN SORIA

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La joven deportista soriana del Club Patín Soria, Clara Álvaro Andrés, se encuentra ya en la localidad alemana de Garmish para participar en la Copa del Mundo de patinaje artístico que hasta el próximo día 17 de mayo se celebra en la localidad alemana.

Para la soriana, que se encuentra en la cita tras ser seleccionada por la Real Federación Española de Patinaje, no será su primera experiencia internacional aunque la Copa del Mundo es la prueba de mayor nivel internacional a la que pueden aspirar las participantes de categoría alevín y de ahí que vaya a medirse con niñas de primer nivel en el panorama internacional.

"Hemos entrenado y Clara tiene un buen nivel. Está contenta y lleva bien lo de los nervios. El objetivo es disfrutar y que sea una buena experiencia", señala Daniel Giner, entrenador y presidente del Club Patín Soria.

La competición de Clara Álvaro arrancará este sábado a las 8.00 horas y en la misma toman parte otras 35 competidoras, algunas llegadas desde Sudamérica. El programa consiste en ejecutar una acción en la que se valoran saltos, piruetas y coreografía. Según el programa de competición establecido por la organización, la soriana saltará a la pista del Olympia-Eissport-Zentrum en la novena posición de todas las competidoras, siendo la primera de las tres sorianas en liza. La actuación se podrá seguir a través del enlace https://www.worldskate.tv/.

Los que no se van a perder la competición de la soriana son muchas de las 200 competidoras que el Club Patín Soria tiene en sus filas. En este sentido, cabe señalar que compañeros de Clara y padres han quedado en la Rex para ver y animar a su compañera de entrenamientos.

Clara Álvaro no será la única soriana que participe en la Copa del Mundo. Héctor Díez Severino, campeón de España y del Mundo en la modalidad de danza, tiene la cita que se celebra en la ciudad alemana como uno de sus objetivos de competición de esta temporada.