Fútbol / Tercera División
El Almazán cierra el curso en La Arboleda y el filial rojillo juega en Salamanca
El equipo de Pablo Ayuso recibe al Santa Marta mientras que los de Fredy Vera visitan a Unionistas B en la última jornada de competición
El Grupo VIII de Tercera División echa este domingo el telón a la temporada 25-26 sin que haya ya nada en juego para los dos equipos sorianos en liza. La S.D. Almazán de Pablo Ayuso recibe en La Arboleda a las 18.00 horas al Santa Marta de Tormes en un compromiso en el que los locales intentarán brindar una última victoria a sus aficionados. Un punto permitiría al equipo ascender un puesto en la clasificación ante un Santa Marta que es cuarto y querrá defender esa posición en la tabla.
CD Numancia
El Numancia B desciende a Regional tras la derrota ante el Guijuelo (0-2)
Heraldo-Diario de Soria
Por su parte, el Numancia B termina el curso ante Unionistas B en un choque intrascendente para el filial rojillo tras haber perdido la semana pasada la categoría. El equipo de Fredy Vera visita a un filial que lucha por evitar las últimas tres plazas de la clasificación.