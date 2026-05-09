El Almazán cierra el curso en La Arboleda y el filial rojillo juega en Salamanca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo VIII de Tercera División echa este domingo el telón a la temporada 25-26 sin que haya ya nada en juego para los dos equipos sorianos en liza. La S.D. Almazán de Pablo Ayuso recibe en La Arboleda a las 18.00 horas al Santa Marta de Tormes en un compromiso en el que los locales intentarán brindar una última victoria a sus aficionados. Un punto permitiría al equipo ascender un puesto en la clasificación ante un Santa Marta que es cuarto y querrá defender esa posición en la tabla.

Por su parte, el Numancia B termina el curso ante Unionistas B en un choque intrascendente para el filial rojillo tras haber perdido la semana pasada la categoría. El equipo de Fredy Vera visita a un filial que lucha por evitar las últimas tres plazas de la clasificación.