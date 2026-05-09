Una Valeránica augusta se alza con el título de Liga Provincial

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Valeránica se proclamó campeón de la Liga Provincial al vencer por 0-4 al C.D. Quintana en un choque que el grupo que dirige José Luis Catalina tenía dominado y sentenciado al descanso. El equipo ribereño meditará ahora si la próxima temporada juega o no en Regional Aficionados.

El C.D. Valeránica era el favorito a alzarse con el título de campeón de Liga Provincial tras haber sido el claro dominador de la competición, una Valeránica que, haciendo honor al nombre de la localidad romana que había en la zona, ha cuajado una temporada augusta (que infunde o merece gran respeto por su excelencia), salvo los dos últimos traspiés ligueros que obligaron a que el título se decidiera en la última jornada de competición.

La plantilla ribereña mantea a su entrenador.REPORAJE GRÁFICO: ÁMPARO MÍNGUEZ Y RAÚL ALONSO

Después de unos 33 años, el C.D. Valeránica conquista el título de campeón liguero, un campeonato que suma al logrado hace dos temporadas en Copa Diputación. Bien arropado por su afición en Quintana Redonda, los de Berlanga no tuvieron muchos problemas para alzarse con el título. A los cinco minutos, Rodrigo García abría el marcador y antes de la media hora Carlos Miguel ampliaba la renta visitante. El encuentro se allanaba además en esa primera parte cuando los locales se quedaban con un jugador menos sobre el césped. En la reanudación Víctor Mínguez y Arribas ampliaban la renta del campeón liguero.

El técnico de la Valeránica, José Luis Catalina, no escondía su alegría tras haber conseguido el título: «Se siente satisfacción y una descarga de presión. Este año hemos hecho un gran trabajo y al final hemos llegado un poco justos pero al final el trabajo siempre tiene recompensa. En una liga que se premia la regularidad, el que acaba ganando es porque se lo merece».

«Hemos salido muy mentalizados. El otro día nos pudo el nerviosismo en casa y eso afectó a los trabajos. Hoy les he dicho que había que salir como se ha hecho durante toda la temporada, que ha sido bien. Hemos salido queriendo marcar rápido, hemos tenido la fortuna que nos ha faltado en otros partidos y luego ha sido más fácil», añadía el técnico a Es Soria, quien reconocía que hay que afrontar los partidos con humildad y que la suerte llega si se «trabaja».

Sobre la posibilidad de ascender de Regional Aficionados de Castilla y León, Catalina apuntaba: "Hay que meditarlo a nivel deportivo y económico. Que la gente se comprometa, habría que hacer retoques en la plantilla. Económicamente supone mucho dinero y, a ver quien lo pone. Todo lo hablaremos y lo pensaremos fríamente. Es bonito porque es una categoría diferente, se juega diferente pero también conlleva que hay que entrenar más, tener más tiempo y hay que comprometerse".

La próxima cita con el fútbol provincial será el próximo 23 de mayo en Navaleno, escenario en el que se celebran las finales de la Copa Diputación. San José B-Castroviejo en la competición masculina y Norma-Sporting Uxama en la femenina optan al título.