150 fotos del torneo de Escuelas de Rugby celebrado en Soria

Cientos de niños y sus respectivas familias se dan cita en el Torneo Caja Rural de Escuelas de Rugby, este deporte tiene cantera y hoy fue la prueba palpable de ellos,
la diversión fue notable pero también se pudieron ver a los jóvenes que ya apuntan maneras mostraron sus cualidades en los diferentes equipos: Fénix Club Rugby Zaragoza, CD Universitario Zaragoza Rugby, Club Rugby Tarazona, Sanse Scrum Rugby y Club de Rugby La Rioja, además de la Escuela Caja Rural de Soria.
La jornada estuvo organizada por el Ingenieros de Soria Club de Rugby MARIO TEJEDOR
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