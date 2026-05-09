150 fotos del torneo de Escuelas de Rugby celebrado en Soria

La jornada estuvo organizada por el Ingenieros de Soria Club de RugbyMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Cientos de niños y sus respectivas familias se dan cita en el Torneo Caja Rural de Escuelas de Rugby, este deporte tiene cantera y hoy fue la prueba palpable de ellos, la diversión fue notable pero también se pudieron ver a los jóvenes que ya apuntan maneras mostraron sus cualidades en los diferentes equipos: Fénix Club Rugby Zaragoza, CD Universitario Zaragoza Rugby, Club Rugby Tarazona, Sanse Scrum Rugby y Club de Rugby La Rioja, además de la Escuela Caja Rural de Soria.

Durante la jornada se disputaron encuentros en las categorías Sub6, Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14, con el objetivo de que los más pequeños pudieran aprender y disfrutar del juego en un entorno seguro y educativo. Más allá de la competición, el torneo puso el foco en los valores propios de este deporte, como el respeto, el trabajo en equipo y el compañerismo, ofreciendo a los participantes una experiencia formativa tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Como broche final, el protagonismo pasó al Touch Rugby, con varios partidos de exhibición que sirvieron de preparación para las Six Darts International Series, competición en la que participará el conjunto soriano el próximo 16 de mayo en Madrid. Después todos los participantes compartieron un tradicional tercer tiempo conjunto. Los niños y niñas de las distintas escuelas, junto con la colaboración de sus familias, aportaron postres caseros para crear un ambiente cercano y de convivencia entre clubes, reforzando así los lazos y el espíritu que caracteriza al rugby.