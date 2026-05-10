Joel Martínez y Cristina Giurcanu ganan la XXV Media Maratón del Burgo de Osma

Participantes en la Media Maratón del Burgo en el momento de la salida.CAP ARÉVAVOS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Joel Martínez Moreno y Cristina Giurcanu se adjudicaron la XXV Media Maratón del Burgo de Osma que organiza el Cap Arévaco, una especial por esas bodas de plata que agotó el número de dorsales meses antes de la fecha de celebración. La cita congregó tres pruebas, la Media Maratón con sus 21.097 metros, la VIII Carrera de las Manzanas de ocho kilómetros y la XIII Nordic Walking con esos mismos ocho kilómetros. Sobre el asfalto de la localidad soriana 645 corredores inscritos de los que más de 500 tomaron la salida.

La carrera, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo, Nufri-Manzana de Soria, Huf España, Transportes De Pedro o Agrocesa entre otras, tuvo la tradicional la tradicional salida en la Calle Mayor, y recorrrió los principales puntos de interés de la Villa Burgense: Catedral de La Asunción, Iglesia del Carmen, Puente romano sobre el río Ucero en Osma, Castillo de Osma, Uxama.

El pódium de la prueba principal XXV Media Maratón ha sido el siguiente:

Categoría Masculina:

- Primer clasificado: Joel Martínez Moreno del club Team Running Destroyer con un tiempo de 01:10:41.

- Segundo clasificado: Youssef Chelh Benaomar Del club Rubera Ruizca Atlético con un tiempo de 01:11:26.

- Tercer clasificado: Daniel Peña Ortega del club Maratón Rioja con un tiempo de 01:13:26

Categoría Femenina:

- Primera clasificada: Cristina Giurcanu Mihartescu del club SS Reyes-Clínica Menorca con un tiempo de 01:22:06.

- Segunda clasificada: Virginia Quellca Mamani con un tiempo de 01:25:05.

- Tercera clasificada: Bego Usabiaga Alonso del club C.A. San Antonio con un tiempo de 01:29:49.

Ya en la VIII carrera Manzana de Soria patrocinada por la empresa Nufri se cerró con el siguiente pódium:

Categoría Masculina:

- Primer clasificado: Jaime Arizmendi de Pablo con un tiempo de 00:28:04.

- Segundo clasificado: Benjamín Arias Ciruela con un tiempo de 00:29:21.

- Tercer clasificado: Íñigo Lizarralde Peinado con un tiempo de 00:29:33

Categoría Femenina:

- Primera clasificada: Claudia Jalón Manzano del club C.A. Albacete con un tiempo de 00:32:54.

- Segunda clasificada: Ana García García del club Miguel Esteban Running con un tiempo de 00:35:42.

- Tercera clasificada: Raquel Oliva Fabra con un tiempo de 00:38:37.

Por último, la XIII carrera Nordic Walking terminó con los siguientes ganadores:

Categoría General:

- Primer clasificado Masculino: Pedro Andrés Yubero del Club Nordic Walking Segovia con un tiempo de 1:00:03.

- Primer clasificado Femenino: Yolanda Martín Palacios del club Nordic Walking Esential con un tiempo de 57:56.

- Primer clasificado Master Masculino: Pedro María Brey del club Ipar Izarra con un tiempo de 1:05:43.

- Primer clasificado Master Femenino: Carmen Velázquez de Castro del club Kilómetro 11 con un tiempo de 1:14:28.