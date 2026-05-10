Guaguas toma ventaja en la lucha por el título

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

C.V. Guaguas ha dado esta tarde un paso para revalidar el título de Superliga Masculina de Voleibol al vencer por 0-3 a C.V. Melilla en el primer encuentro de la final de la lucha por el título.

El equipo que dirige Sergio Miguel Camarero, principal favorito al título, cumplió con el pronóstico establecido para la final y se llevó el primer envite por 0-3, siendo su superioridad muy clara en alguno de los parciales (22-25, 10-25 y 18-25).

La final de la Superliga se dirime al mejor de dos victorias. La serie se traslada ahora al Gran Canaria Arena, el próximo día 15, donde Guaguas podría cerrar la consecución de un nuevo título liguero.