El Grupo Herce trabaja en la plantilla de la próxima temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce digiere en estos días la eliminación en semifinales de la lucha por el título de Superliga. El club soriano trabaja ya en la plantilla del próximo curso, una grupo en el que al margen de los jóvenes que tienen contrato en vigor, podría estar cerca la continuidad del colocador soriano, Lucas Lorente.

La entidad celeste analiza lo sucedido en las semifinales de lucha por el título, un análisis que no se basa tanto en la derrota, que puede suceder, cómo en la forma que se produjo, el 0-3 encajado ante Melilla en Los Pajaritos en el tercer encuentro de la serie.

Mientras se ultima ese análisis, el equipo soriano trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada, una plantilla en la que bien podría continuar Lucas Lorente toda vez que las negociaciones entre el colocador soriano y el club están muy avanzadas y muy próximas.

Los primeros contactos del jugador soriano con la pista de voleibol tuvieron lugar en el colegio San José a las órdenes del técnico Elías Terés, quien le introduce en la escuela infantil de voleibol de la Fundación del CD Numancia siendo alevín. A continuación, fue pasando por todas las categorías inferiores del voleibol soriano, siendo entrenado por técnicos y jugadores de Superliga Masculina de Voleibol como Manu Salvador, Ismael de Miguel, Pablo Bugallo, Andrés Portero o Paco Alonso. Tras un breve paso por Universidad de Valladolid, llegaría a la concentración permanente juvenil de Palencia de Ricardo Maldonado quien le ubicó en el puesto de colocador en lugar de receptor. De la concentración permanente dio el salto al Grupo Herce para continuar su crecimiento sobre la pista siendo convocado con la selección absoluta y logrando en 2023 el título de campeón de Copa con el equipo soriano. La temporada pasada militaban en el Lindemans Aalst de la competición belga y este curso volvía a vestir de celeste.

Más compleja y difícil es la continuidad de otros jugadores que esta temporada han sido importante en el esquema de Alberto Toribio. Ese es el caso de Víktor Lindberg y Juan Pablo Moreno, que tienen otras ofertas a las que la entidad celeste no puede llegar y de ahí la dificultad para su continuidad.

De cara a la próxima temporada, además de la continuidad de Alberto Toribio por tener contrato en vigor, el club celeste mantiene en la plantilla con contrato a Moisés Rodrigo y Alejadro Villalba, el opuesto Carlos Montero, el receptor Mikel Kalstad y el colocador Bernat Castellá.