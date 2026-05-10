Cobas y Fernández se imponen en la III Subida a Castroviejo

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Los pilotos Daniel Cobas Sánchez y Aitor Fernández Bodelón se adjudicaron la III Subida a Castroviejo que organiza la Escudería Bnno Racing, cita puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Pruebas de Montaña y que contó con 19 participantes y numerosos aficionados a lo largo de los 5,3 kilómetros de revirado y entretenido trazado de la prueba.

La competición estuvo dividida en dos categorías. En la categoría 2 de monoplazas, el vencedor fue Aitor Fernández Bodelón, Team Repauto, que cruzó la meta en un tiempo de 3:03.7. La segunda plaza fue para el piloto de la Escudería Automoto Soria, Antonio Peña, con un marca de 3:11.9, mientras que la tercera posición recayó en el también piloto local de la Escudería BnnoRacing, Rafael Jiménez, con un tiempo de 3:13.7.

En la categoría 1, para coches carrozados, el triunfo fue para Daniel Cobas Sánchez, de la Escudería Gredos, a los mandos de un Subaru Impreza con un tiempo de 3:16.16. La segunda plaza recayó en Raúl Barba Méndez, Tema Repauto, con un Ford Fiesta y un tiempo de 3:17.24. La tercera plaza para Jesús María Palacios Sil de Automoto Soria con una marca de 3:18.25 al volante de un Opel Ascona.

La próxima cita aumovilística organizada por la Escudería Bnno Racing tendrá lugar el próximo 23 y 24 de mayo con motivo del I Slalom de Ólvega.