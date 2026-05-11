Tres metales para el Club Bádminton Soria en el Campeonato de Castilla y León Sub19

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Bádminton Soria-CS24 se citaba con el Campeonato de Castilla y León sub19 que se celebró en la localidad vallisoletana de Tordesillas durante la jornada del sábado. El protagonismo lo tuvieron las féminas del club, haciéndose con una medalla de plata y dos metales de bronce.

De entre todas las medallistas destacó María González quien optó por disputar las dos modalidades de dobles. María se convertiría en subcampeona de Castilla y León en la modalidad de dobles femenino junto a la vallisoletana Sheila Díez. Tras vencer el primer set se vieron superadas en los dos siguientes juegos de la final. La suerte tampoco se alió con la soriana ya que cedió también las semifinales de los dobles mixtos en un encuentro que se alargó hasta el tercer set. La tercera medalla, también de bronce, la conseguían la dupla formada por Isabel Corchón y Carmen Gómez.

La actividad competitiva del club la completó la presencia de Daniela Corchón en el Campeonato de España Absoluto. Con apenas cuatro meses en la categoría fue capaz de clasificarse para disputar las modalidades de individual y doble mixto. Daniela no tuvo suerte en ninguno de los dos cuadros. En individual fue derrotada por Clara Azurmendi, olímpica e inmersa en el circuito mundial y el dobles mixto quedó encuadrada frente a una pareja asturiana, principal favorita, que superó a Daniela y al oscense Alejandro Gállego.