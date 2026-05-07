Daniela Corchón disputará el Campeonato de España absoluto de bádminton

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad murciana de Cartagena acogerá la edición de los Campeonatos de España para la categoría absoluta en una competición que se celebrará durante las jornadas de viernes, sábado y domingo. La jugadora del Club Bádminton Soria-CS24 Daniela Corchón será la única soriana en liza y disputará las modalidades de individual y doble mixto donde es la actual campeona de España sub-19.

El sorteo no ha sido ni mucho menos favorable teniendo en su primer partido de cada cuadro los rivales con más nivel. Por un lado, en individual, se enfrentará a la donostiarra Clara Azurmendi quien, tras la retirada de Carolina Marín es la referente femenina nacional. Con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Daniela tiene complicado superar a la vasca.

En la modalidad de doble mixto, también en primera ronda se enfrentará, junto al oscense Alejandro Gállego, a la pareja número uno nacional. Precisamente, este encuentro fue la final del último Master Nacional disputado en Valencia.

La aspiración de Daniela no es otra que continuar adquiriendo experiencia en la categoría absoluta tras haber superado la sub-19 a finales del año pasado. Es una de las jugadoras más jóvenes de la competición y el hecho de haberse podido clasificar merced a su posición en el ranking nacional puede suponer un logro.

La cantera del club soriano afronta también una competición clave dentro de la temporada como es el Campeonato de Castilla y León sub19. La expedición soriana está compuesta por Isabel Corchón, Carmen Gómez, María González y Daniel Marín, jugador de primer año dentro de los sub17.

Las esperanzas de obtener medalla radican en el doble femenino y doble mixto de María González partiendo como cabeza de serie en ambas modalidades y el doble femenino de Isabel Corchón y Carmen Gómez, segundas favoritas.