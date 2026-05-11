Viktor Lindberg sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El jugador sueco del C.V. Grupo Herce, Viktor Lindberg, sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por lo que deberá pasar por el quirófano, según señalaron desde el club soriano.

Se trata de la lesión más grave que la entidad celeste ha padecido en las últimas temporadas en uno de sus jugadores. Lindberg, que en estos momentos ya es supervisado por la Federación Sueca de Voleibol, se lesionó en el tercer set del tercer partido de semifinales por el título de Superliga ante C.V. Melilla tras una mala caída en su salto. Las lesiones nunca viene bien y menos cuando llegan en uno de últimos minutos de juego del curso.

El receptor es uno de los jugadores que esta temporada ha militado equipo soriano y que no va a continuar en la entidad celeste en la 26-27. En su momento informó que su deseo era volver a Suecia. Lindberg deberá pasar por quirófano y afrontar un proceso de recuperación de meses. Durante la presente temporada, el capitán de la selección sueca ha sido clave en el rendimiento del grupo que maneja Alberto Toribio.