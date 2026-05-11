Una lesión aparta a José Javier Sainz de la segunda eliminatoria en el Campeonato de España sénior

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria estuvo representado en el Campeonato de España Senior Masculino 2026 por José Javier Sainz y Antonio Zarza, que compitieron en el apartado de dobles, mientras que Sainz también lo hizo en el capítulo de individuales al igual que Enrique de Juan González de Castejón. El torneo tuvo como escenario el recorrido del Real Club Pineda de Sevilla.

Los dobles abrieron el fuego los días 6 y 7 (miércoles y jueves). La pareja Sainz-Zarza acabó en el puesto 29 con un total de 152 golpes, tras sendos recorridos de 73 y 79 impactos. El dúo del CG Soria ocupaba el puesto 25 tras la primera vuelta, pero cayó 4 puestos tras la segunda.

El Campeonato de España de Dobles Senior reunió a 58 parejas y se jugó a 36 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días con días consecutivos. El primer día se jugaron 18 hoyos bajo la modalidad de mejor bola y el segundo día 18 hoyos bajo la modalidad de greensome. La cita era puntuable para el Ranking Nacional Senior Masculino y WAGR 2026.

Tomó el relevo el campeonato individual, que se desarrolló del viernes hasta el domingo. En este caso, la representación soriana estuvo únicamente en manos de José Javier Sainz, quien tuvo una destacada actuación. Sainz abrió el torneo con una vuelta de 80 golpes, 8 sobre par, que le dejaba fuera del corte por un solo golpe, pero recuperó el terreno con su segundo recorrido, de 78 golpes (+6), con lo que superó el corte. En la vuelta final, sin embargo, una lesión en la zona costal le obligó a retirarse.

En el torneo individual también participó Enrique de Juan González de Castejón, socio del Club de Golf Soria, que también superó el corte tras sendos recorridos de 75 (+3) y 78 (+6) golpes y que en la vuelta final acumuló 84 impactos (+12). Esta actuación le situó en el puesto 33 de la clasificación final con 237 golpes, 21 sobre par.

La competición individual reunió a 120 jugadores y se disputó a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Después de la segunda vuelta, se realizó un corte que pasaron los 60 primeros clasificados más los empatados en el puesto 60.