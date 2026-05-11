Bronce del Triatlón Soriano en el Nacional de Triatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Buena cosecha de medallas de los clubes de Castilla y León en los Campeonatos de España de Triatlón que se han celebrado este fin de semana en Águilas (Murcia). Tres han sido las medallas conseguidas por los equipos de la comunidad; el bronce en el título nacional de Triatlón Relevos absoluto, conseguido por el equipo femenino de Deporama Triatlón Soriano, plata en esta misma disciplina pero en Talentos de Club Triatlón Laguna de Duero, que se ha hecho también con el bronce en el Campeonato de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos Talentos.

El Náutico de Narón se sacó la espina tras quedarse cerca pero sin repetir el título de la Copa de la Reina Iberdrola, ganando el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Élite femenino, con un tiempo de 1:11:09, alineando a Iratxe Arenal, María Alzaga y Maite Jiménez-Orta. En 1:11:15 se clasificaba segundo el CEA Bétera, que formó con Nur Ortega, Noelia Juan y Alejandra Seguí; y terceras eran las deportistas del Deporama Triatlón Soriano, con 1:11:17, y el relevo con Sue Castelló, María Barceló y Marina Muñoz.

En la prueba masculina, obtuvo un sexto puesto el equipo de Deporama Triatlón Soriano (Alfonso Izquierdo, Jaime Izquierdo, Sergio Correa, Yerove Rodríguez, Paco Martí y Gorka Rodríguez) en la Copa del Rey, con un tiempo de 00:56:20.

En la contrarreloj por equipos de Talentos, el equipo de CD Triatlón Laguna de Duero, integrado por Víctor Fernández, Guillermo Vaquero, Alejandro Reina, Carlos López, Cristian Martín y Carlos Orcajo, ha abierto el palmarés para los equipos de la comunidad el sábado tras hacerse con el bronce en la competición por equipos talentos completando en un tiempo de 00:22:43, solo a 19 segundos de Tribarros Villafranca, ganador del título, y solo siete más que Deportivo Delikia, que se ha hecho con la plata.

En esa misma carrera, puesto 29 para Escuela de Triatlón Salmantina (Pablo íriz, Gonzalo Esteban, Rodrigo Estévez, Héctor Estévez, Dámaso Amador y Marcos López) con un tiempo de 00:25:24, trigésimo para Deporama Triatlón Soriano (Diego de Miguel, Adrián Fernández, Ignacio Lahuerta, Marco Martínez, Álvaro Salamanca y Breogán Prego) que ha cruzado la meta solo cuatro segundos después que los salmantinos, y plaza 43 para Triatlón Lacerta (Manuel Moreno, Rubén Muñoz, Izan Santos, Fernando Velasco y Jorge Yanutolo) con una marca de 00:27:00.

La participación regional en estos campeonatos de España se ha cerrado con la prueba talentos femenino en la que Triatlón Laguna de Duero ha sido décimo séptima con el equipo formado por Manuela Moreno, Daniela Juárez y Sofía Gómez (01:21:21), vigésima posición de Triatlón Lacerta (01:23:58) de la mano de Jimena Moreno, Gael Casado y Nora Arribas, y en el puesto 32 ha finalizado Deporama Triatlón Soriano (01:29:35) (Estela Cabrerizo, Aitana Soria y Amanda Cabrerizo).