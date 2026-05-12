Nuevo triunfo de Daniel Berná en el Circuito de Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná sigue en racha en este comienzo de temporada y, tras su triunfo en la prueba de dobles –formando pareja con Raúl Pascual– del Circuito de Madrid de Profesionales Dobles disputada hace una semana en El Robledal, este lunes se impuso en la cita individual del mismo circuito celebrada en el Forus Golf Las Rejas de Majadahonda.

Berná terminó la vuelta con 62 golpes, 8 bajo par, igualado con Vicente Blázquez, después de un recorrido muy sólido en el que firmó 8 birdies y ni un solo bogey. El propio jugador soriano lo explicaba diciendo que “he jugado muy regular en un campo que me venía bien, porque no es muy largo y es más bien estrecho, y aunque no he cogido muchas calles, todas estaban al borde”. A ello le añadía que “en los tiros a green, la verdad es que le estoy pegando muy bien a los hierros, y encima he aprovechado bien los pares 5 y he metido un par de puts”.

Todo ello le facilitó acabar en el primer puesto y con “buenas sensaciones” de cara a su debut en el Alps Tour 2026, previsto para los días 14 a 16 de mayo en el Gosser Open de Austria.

En la prueba de Las Rejas también participó Raúl Pascual, que acabó en el puesto 34 con 71 golpes, 1 sobre par. El jugador soriano lamentaba haber estado pugnando sin premio, con “mucha pelea durante toda la vuelta para un resultado discreto” y con un recorrido “sin grandes fallos y con 6 birdies, pero con errores en el juego corto”.

Ahora Pascual no volverá a competir hasta el Open de Ciudad Real de Profesionales, prueba del Tumi Spain Golf Tour que se celebrará en el Golf Ciudad Real del 22 al 24 de mayo, y en la que también estará Daniel Berná.