Sabor agridulce para la cantera del CSB en la segunda fase de competición

Los cadetes del CSB superaron con claridad a su rival.Gregorio de la Iglesia Abad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El estreno de los equipos del Club Soria Baloncesto en la segunda fase de competición que se celebra en mayo para categorías inferiores se saldó con un triunfo y una derrota para el equipo cadete y el conjunto júnior.

CSB CAD CODESIAN 90 - B&V GANCEDO XESTAL (6,25) 60

Partido muy sólido y físico de principio a fin por parte de los sorianos, demostrando la concentración necesaria en este momento de la temporada durante todo el encuentro. En materia ofensiva el CSB CODESIAN dominaba en la cancha consiguiendo muchos puntos en penetraciones y también tras rebotes ofensivos.

A nivel defensivo la alta presión y exigencia en el 1x1 hizo que el equipo visitante no tuviera ventanas fáciles de anotar en ningún momento. El equipo con esta segunda victoria se acerca más a su objetivo esta temporada.

MANSO LOGÍSTICA CDSI VALLADOLID 82 - CSB JUN NEGRO CAJA RURAL DE SORIA 50

Segundo partido de la segunda fase para el júnior masculino con el resultado en cierto modo engañoso por una diferencia en el marcador que no fue tal en el devenir del juego pero sí en eficacia cara el aro.

El partido tuvo complicaciones más allá de lo meramente deportivo pues comenzaba con la ausencia de la árbitro auxiliar y con parones continuos por fallos en marcadores y aplicaciones entre otras cosas que en parte contribuyó a perder el foco en el juego.

Aún así el equipo soriano y a pesar de las numerosas bajas con las que contaba, lo dio todo en la cancha contra un equipo físicamente muy superior lo que permitió llegar al descanso con empate a 31.

Tras la reanudación nuevamente los parones, las pérdidas visitantes y los errores en el tiro de los sorianos, que en la primera mitad sí entraron hicieron que poco a poco se fuera ampliando la distancia a pesar de los esfuerzos de los chicos de negro.

Última parada el próximo domingo 17 de mayo a las 12.30 en San Andrés contra el Colegio Leonés Cultural Leonesa.