El CSB renueva a Carlos Bouza e incorpora a Gonzalo de Domingo como entrenador del CSB Décimas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Soria Baloncesto ya piensa en la próxima temporada y ha dado los primeros pasos firmes en su planificación. Con la competición recién concluida, la entidad soriana trabaja ya en la configuración de los equipos de Primera Nacional masculino y femenino de cara a la campaña 2026-27.

La primera gran decisión de la junta directiva del club de cara al nuevo ciclo, ha sido la renovación de Carlos Bouza como director deportivo del CSB, quien a su vez ha decidido incorporar a Gonzalo de Domingo como nuevo entrenador del CSB Décimas, el equipo masculino absoluto del club.

Carlos Bouza continuará ligado al club en el rol de director deportivo. Desde esta posición, asumirá la responsabilidad de coordinar la planificación de las plantillas y el cuadro técnico de los equipos de Primera Nacional.

A su vez el Club, debido a su gran experiencia y valía, le confía la ardua tarea de contribuir al desarrollo y formación de las nuevas generaciones de cantera contribuyendo de esta manera al crecimiento de los jugadores y técnicos y por ende al crecimiento y sostenibilidad futura del Club.

Por su parte, la gran novedad técnica en el Primera Nacional masculino de la temporada llegará desde dentro de casa. Gonzalo de Domingo, burgalés de 26 años formado como entrenador en las filas del Club Soria Baloncesto, será el nuevo técnico del CSB Décimas en Primera Nacional.

Gonzalo da así el paso definitivo al banquillo del primer equipo masculino absoluto del club, culminando un proceso de crecimiento que comenzó hace cinco años en los equipos de formación del CSB donde ha venido desarrollando un brillante trabajo.

Durante estos cinco años como técnico de la cantera soriana, De Domingo ha trabajado a todos los niveles de la estructura de formación del club, dejando una huella reconocida dentro del proyecto y alcanzando hitos relevantes como el de ser campeón de Copa de Castilla y León con el CSB alevín masculino en 2022 y en categoría infantil masculino en 2024 con ese mismo grupo de jugadores.

De Domingo a su vez compaginó esta labor con su presencia en el equipo absoluto como jugador, con quien fue campeón de Copa en Primera Nacional en 2022. Con esta incorporación al banquillo del primer equipo, pone fin a su etapa como jugador en activo para asumir en plenitud su rol como entrenador en la que será la séptima temporada de este equipo en esta competición.

El CSB sénior masculino es un equipo con historia. Siete temporadas de crecimiento constante donde El CSB Décimas afronta la temporada 2026-27 con un renovado proyecto técnico, pero con los cimientos de una trayectoria ya consolidada a lo largo de los años.

El equipo masculino absoluto del Club Soria Baloncesto arrancó su andadura en la División de Honor autonómica en la temporada 2018-19. El conjunto soriano ha completado seis temporadas consecutivas en la máxima categoría regional, cosechando algunos de los momentos más brillantes de la historia del club.

A la expectativa con el Primera Nacional Femenino

El CSB Semillas Adolfo Martínez certificó su descenso a la Segunda División Autonómica al término de la competición, pero el equipo femenino soriano se enfrenta a la incertidumbre de la categoría en la que competirá la próxima campaña, ya que una posible renuncia de alguno de los equipos clasificados podría otorgar una plaza en Primera a la escuadra soriana.

El Club Soria Baloncesto afronta con ilusión la próxima temporada y anima a todos los patrocinadores, socios y aficionados a acompañarnos un año más en este camino de crecimiento y adaptación constante.