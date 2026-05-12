El 3x3 Basket Tour celebra su décimo aniversario el próximo día 23

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La plaza Mariano Granados de Soria acogerá el próximo 23 de mayo una nueva edición del Torneo 3x3 Street Basket Tour, cita que organiza la Federación de Castilla y León de Baloncesto y que en 2026 cumple su décima edición.

La cita, que forma parte de un circuito regional cuyas finales tienen lugar en León el 29 de junio, reunirá en la capital a unos 300 jugadores de 80 equipos repartidos en categorías que van desde alevín a sénior. Para poder disputar los encuentros, Mariano Granados se convertirá en una gran cancha de basket con cinco pistas de las que dos serán de suelo sintético y tres el propio firme de la plaza. La competición, que arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta al as 20.00 horas, se desarrollará en una primera fase de grupos de cuatro equipos por lo que cada equipos inscrito disputará al menos tres partidos. De esa fase de grupos los mejores irán a los cruces. Cada encuentro se desarrollará al mejor de 21 puntos ó 10 minutos. "Hay inscritos equipos de Soria, del resto de Castilla y León y de Zaragoza. El próximo día 20 se termina el plazo para inscribirse", ha señalado en la presentación el delegado provincial de Baloncesto de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Álex Calvo.

Samuel Puente, Juan Antonio Tierno, Manu Salvador y Álex Calvo durante la presentación del 3x3 Street Basket Tour que el día 23 llega a Mariano Granados.AYUNTAMIENTO DE SORIA

La cita de Soria tiene casi completos todos los grupos ya que hay 71 equipos inscritos. Donde quedan plazas libres es en la categoría alevín y absoluta femenina "el resto están casi llenas". Los interesados pueden formalizar la inscripción de su equipo a través de la página web de la Territorial (https://www.fbcyl.es/). El plazo finaliza el 20 de mayo y con la inscripción se incluye una camiseta reversible que será con la que se juegue el día del torneo.

Los ganadores de cada categoría, así como aquellos equipos que por haber participado en varias sedes se clasifiquen, pasarán a jugar la final que está prevista celebrarse en León el próximo 28 de junio. En su décimo aniversario, el 3x3 Basket Street Tour recorre más capitales de la Comunidad que en ningún otro año anterior. La cita Arranca este sábado en Burgos para continuar en Soria y seguir en Palencia, Ávila, Valladolid y León antes de la disputa de las finales.

La cita que se celebra en Soria cuenta con el apoyo de Ayuntamiento y Caja Rural. El concejal de Deportes en el Consistorio, Manuel Salvador, ha destacado que esta actividad en una clásica deportiva del mes de mayo añadiendo que el baloncesto es un deporte que ha crecido "bastante en la última década", en la ciudad y cada vez está más arraigado. El responsable del área de deportes ha explicado que en algún momento se puso sobre la mesa que Soria acogiera las finales, una situación imposible al coincidir con San Juan.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Samuel Puente, destacó la importancia de que el baloncesto tenga visibilidad en zonas de baja población, una visibilidad a la que ayudan actividades como el 3x3 Street Basket Tour. Por último, el responsable del Área Institucional de Caja Rural de Soria, José Antonio Tierno, deseó que el torneo en la capital fuera un éxito y subrayó el apoyo de la entidad de ahorros a todas aquellas actividades que supongan un desarrollo del deporte base en la provincia y el desarrollo de la sociedad a través de la práctica deportiva.