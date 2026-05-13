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El viernes se cierra el plazo de inscripción para el XXII Torneo Popular de Bádminton

El plazo de inscripción para el torno que se celebra el 23 y 24 de mayo se cierra el viernes a las 15.00 horas

Varios jugadores durante una edición del torneo que se celebra en Fuente del Rey

Varios jugadores durante una edición del torneo que se celebra en Fuente del ReyMARIO TEJEDOR

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La vigesimosegunda edición del Torneo Popular de Bádminton de Soria que se celebra el próximo 22 y 23 de mayo va quemando etapas y en la actualidad se encuentra en la fase final del plazo de inscripción.

El ritmo de inscripciones es similar a las temporadas anteriores y el objetivo de alcanzar cifras similares parece estar conseguido, con lo que está asegurada una gran edición. El proceso de inscripción y pago de la misma se realiza íntegramente a través de la página web del Club Bádminton Soria: www.badmintonsoria.com hasta las 15:00 del próximo viernes 15 de mayo.

Como en ediciones anteriores las categorías serán Absoluta, Sub-17 y Sub-13, pudiendo apuntarse a dos modalidades entres individual, dobles masculino o femenino y dobles mixtos. En la misma web se podrá consultar, a partir de mediados de la próxima semana, el sorteo de las diversas categorías y los horarios de todos los encuentros.

Además de disputar, al menos cuatro partidos, todos los participantes serán obsequiados con una camiseta conmemorativa del torneo y una bolsa del jugador con diversos productos.

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