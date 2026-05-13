Bádminton
El viernes se cierra el plazo de inscripción para el XXII Torneo Popular de Bádminton
El plazo de inscripción para el torno que se celebra el 23 y 24 de mayo se cierra el viernes a las 15.00 horas
La vigesimosegunda edición del Torneo Popular de Bádminton de Soria que se celebra el próximo 22 y 23 de mayo va quemando etapas y en la actualidad se encuentra en la fase final del plazo de inscripción.
El ritmo de inscripciones es similar a las temporadas anteriores y el objetivo de alcanzar cifras similares parece estar conseguido, con lo que está asegurada una gran edición. El proceso de inscripción y pago de la misma se realiza íntegramente a través de la página web del Club Bádminton Soria: www.badmintonsoria.com hasta las 15:00 del próximo viernes 15 de mayo.
Deportes
Abierto el plazo de inscripción para participar en el XX Torneo Popular
Heraldo-Diario de Soria
Como en ediciones anteriores las categorías serán Absoluta, Sub-17 y Sub-13, pudiendo apuntarse a dos modalidades entres individual, dobles masculino o femenino y dobles mixtos. En la misma web se podrá consultar, a partir de mediados de la próxima semana, el sorteo de las diversas categorías y los horarios de todos los encuentros.
Además de disputar, al menos cuatro partidos, todos los participantes serán obsequiados con una camiseta conmemorativa del torneo y una bolsa del jugador con diversos productos.