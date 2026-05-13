Enzo Jiménez, convocado por la Española para unas jornadas de seguimiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Enzo Jiménez, jugador del Club de Golf Soria, volverá a ser uno de los participantes en la concentración del Grupo de Trabajo Masculino del Comité Técnico Juvenil de la Federación Española, que tendrá como escenario el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El encuentro se realizará desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo y tiene como objetivo realizar un seguimiento de los objetivos marcados para la temporada 2026 y continuar con la preparación.

Por otra parte, el Club de Golf Soria será uno de los participantes en el Campeonato Interclubs Juvenil por equipos alevín y benjamín de Castilla y León que se celebrará este sábado, 16 de mayo, en el Golf Sotoverde de Valladolid. El equipo soriano estará formado por Hugo García, Rodrigo del Río, Marcos López y Pablo López.

Por último, destacar que la Federación de Castilla y León ha comunicado el aplazamiento de la Fase de clasificación del Campeonato Interclubes de Castilla y León 2026, en la que el Club de Golf Soria tenía previsto participar con un equipo formado por José Luis Pascual, Ramsés López, Domingo Berná e Igor López. Esta fase estaba programada para este domingo, 17 de mayo, en el León Golf, y se ha pospuesto para el 6 de junio en el mismo campo. El aplazamiento responde al objetivo de conseguir una mayor participación. La final del campeonato, para la cual se clasificarán los cuatro mejores equipos, se mantiene para el 13 de junio en Los Ángeles de San Rafael.