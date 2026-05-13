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Ocho jugadores del C.A. Numancia acuden a la fase final del Regional de Billar a Tres Bandas

La quinta prueba del circuito autonómico reúne a 59 participantes en Burgos y estrena formato de eliminatorias directas

Imagen de uno de los encuentros disputados por el club soriano.

Imagen de uno de los encuentros disputados por el club soriano.C.A. NUMANCIA DE BILLAR

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El Círculo Amistad Numancia mantiene a ocho representantes en la fase decisiva de la quinta prueba del circuito regional de Billar A Tres Bandas de Castilla y León, que se disputa este fin de semana en el Círculo de la Unión de Burgos.

La competición, que ha reunido a 59 inscritos, ha estrenado en esta edición un nuevo sistema de competición por eliminatorias directas con el objetivo de ampliar la participación. El torneo regresaba además a Burgos después de varios años sin celebrarse en la ciudad castellana.

El club soriano acudió a la cita con 13 jugadores, aunque cinco de ellos ya han quedado eliminados en las primeras rondas. Es el caso de Jesús Pérez, Antonio Bueno, Ignacio Sanz, Juan Ignacio Osuna y Fernando Méndez.

Continúan en competición Fernando González, Rafael Soto y Felician Farcas, que han alcanzado la sexta ronda del campeonato, donde se incorporarán también Enrique Bravo y Eduardo Molina. Por su parte, Jerónimo Miguel, Pedro Camarero y Carlos Cortés accederán directamente a los octavos de final.

La jornada del sábado acogerá la disputa de la sexta ronda y los octavos, mientras que el domingo se celebrarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final del torneo, en la que los jugadores sorianos buscarán volver a pelear por los puestos de honor del circuito autonómico.

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