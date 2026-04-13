El C.A. Numancia se acerca a la salvación en Liga Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CA Numancia de Billar dio un paso importante hacia la permanencia en la Liga Nacional de Primera División de Billar a Tres Bandas tras imponerse por 6-2 a Granollers B en un encuentro disputado en Soria correspondiente a la duodécima jornada.

El equipo soriano, que partía sin el papel de favorito, firmó una actuación sólida y eficaz. La decisión de dar descanso a Pedro Camarero, centrado en su próxima cita del ranking nacional de Billar 5 Quillas en Albacete, no penalizó al bloque. Al contrario, el resto del cuarteto respondió con solvencia. Aunque Rafael Soto no logró sumar en su enfrentamiento, sí lo hicieron Felician Farcas, César Martinicorena y Carlos Cortés.

Así está la clasificación de Primera División en la Liga Nacional de Billar.HDS

A falta de dos jornadas para el final, la salvación matemática aún no está cerrada, pero el panorama ha cambiado de forma notable en comparación con semanas anteriores. El próximo compromiso, a domicilio frente a Palma de Mallorca, se presenta como decisivo: un empate bastaría para certificar la continuidad del conjunto soriano en la categoría.

En la parte baja, el Club Billar Valladolid confirma su descenso a Segunda División, mientras que Mataró y Valencia pelearán por el ascenso a División de Honor.