La IX Valeránica Running contará con más de 300 corredores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La IX Valeránica Running que este sábado por la mañana se celebrará en Berlanga de Duero contará con la participación de un total de 306 corredores de las diferentes categorías. La prueba está inscrita en el Calendario Autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Las inscripciones se cerraban a las 23.59 horas del lunes 11 de mayo. La participación está abierta tanto a atletas federados como sin federar, salvo las excepciones que se recogen en la Circular 85-2025 de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El comienzo de la prueba será a la 11.00 horas. Las diferentes salidas se realizarán desde la Plaza Mayor de la localidad. La mañana arrancará con la categoría cadete a partir de las 11.00 y tendrán que completar un total de 2.000 metros. 1.200 metros completarán los infantiles a partir de las 11.25 horas. Ya a las 11.40 horas tomarán la salida los alevines con una distancia de 750 metros. Antes de las 12.00 horas será el turno de benjamines y prebenjamines. A las 12.10 horas correrán los chupetines y a partir de las 12.30 horas será la salida del 5K y del 10K, además de la marcha popular.

El precio de la inscripción ha sido de 10 euros para los participantes en 5k y 10k y de 8 euros para el resto de categorías y marcha popular. Los menores de 16 años que no presenten la autorización de los padres no podrán participar.

La entrega de dorsales se realizará el sábado 16 de mayo desde las 9.00 horas hasta 15 minutos antes del comienzo de la prueba, en la plaza Mayor de la localidad. Con los dorsales se recoge la bolsa del corredor, avituallamiento y camiseta.