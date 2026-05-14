Este sábado se celebra la IX Garreña Pedánea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Garray acoge este sábado la IX Garreña Pedánea, marcha cicloturista que organiza el Ayuntamiento de la localidad y que está limitado a 150 participantes. La cita entra dentro del circuito de BTT 'Soria Puro Oxígeno' que organiza la Diputación de Soria.

Cartel de la Garreña Pedánea que se celebra este sábado en Garray.HDS

La prueba garreña sale a las 9.30 horas de las inmediaciones de la Plaza Mayor y está compuesta por dos recorridos. Una primera de 53 kilómetros y dificultad media que llega hasta la inmediaciones de Santervás de la Sierra antes de girar y regresar hacía Garray. La segunda, según información alojada en la página de inscripción, es de 31 kilómetros y una dificultad moderada. La prueba está dividida en tres categorías que van desde la sénior, de 18 a 40 años, a la Máster A y B, nacidos en 1985 y anteriores. La marcha cicloturista tendrá una clasificación específica para E-Bikes.

La IX Garreña Pedánea es la segunda prueba puntuable del Circuito BTT 'Soria Puro Oxígeno' que organiza la Diputación de Soria. El circuito consta de seis pruebas puntuables de carácter popular que se prolongan entre los meses de abril y Septiembre. La primera cita tuvo lugar en El Burgo el 25 abril con motivo del V Desafío BTT 'Manzanas de Soria'.

Continúa con la Garreña Pedánea de este sábdo y el próximo fin de semana con el BTT de Golmayo. Ya en agosto se celebra en Duruelo la ruta Sendas del Duero, en septiembre en San Leonardo la Bike Race y en ese mismo mes en Salduero la VIII Tronchaberezos.