El VI Desafío Manzanas del Burgo abre el Circuito Soria Puro Oxígeno de BTT

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma acoge este sábado el VI Desafío BTT Manzanas de Soria que organiza el Club Ciclista Uxama en colaboración con el Ayuntamiento Burgense. La prueba abre y forma parte del Circuito 'Soria Puro Oxígeno' de BTT que apoya la Diputación de Soria.

Cartel del Desafío BTT Manzanas de Soria que se celebra este sábado en El Burgo y sus inmediaciones.HDS

La cita burgense ya cuenta con 130 inscritos si bien el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 12.00 horas el viernes día 24. Los interesados aún pueden formalizar la misma través de este enlace. El coste de la inscripción es de 25 euros y la misma incluye la habitual bolsa con productos típicos, un ticket de comida así como formar parte del sorteo de varios bonos con experiencias en el hotel Castilla Termal o comida en el restaurante Los Girasoles. Para participar en la prueba se requiere se mayor de 16 años o cumplir los 16 en el año en curso y los menores deberán contar con el permiso de los padres o tutores legales.

El VI Desafío BTT Manzanas de Soria arrancará el sábado a las 10.00 desde la Plaza España de Osma, escenario en el que tiene lugar la entrega de dorsales desde las 8.30 horas. La prueba cuenta con dos distancias, una corta de 32 kilómetros y 600 metros de desnivel que discurre por caminos; y una larga de 48 kilómetros y 1.100 metros de desnivel que puntúa para el Circuito BTT Soria Puro Oxígeno. "El recorrido largo lo hemos recortado en cinco kilómetros pero el desnivel sigue siendo el mismo. Los últimos 16 kilómetros son duros porque discurre por sendas, es un rompepiernas de subidas y bajadas no muy exigentes pero continuos", señala Jesús Martínez, tesorero del Club Ciclista Uxama

Una de las novedades de este año es que el habitual concierto tendrá lugar en el mismo lugar, la Plaza de España de la Ciudad de Osma. El concierto correrá a cargo de los burgaleses The Criminals y el Guapo Pinchadiscos.

El Circuito Soria Puro Oxígeno de BTT que arranca este fin de semana está compuesto por cinco pruebas. Tras la cita burgense, la siguiente carrera citada en el calendario es La Garreña Pedánea que tiene lugar el próximo 16 de mayo en Garray. Golmayo, Duruelo y Salduero con las otras localidades que acogen pruebas de BTT dentro de este circuito.