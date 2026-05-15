Six Darts Internationals Series: El Ingenieros de Soria Touch Rugby afronta una exigente cuarta ronda en Vallecas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo de Touch Rugby del Ingenieros de Soria Club de Rugby disputará mañana sábado 16 de mayo una nueva cita de las Six Darts International Series, cuya cuarta ronda se celebrará en el Campo Municipal de Rugby Las Leonas, situado en el barrio madrileño de Vallecas, y organizada por el conjunto anfitrión Pakaru Touch Team.

La competición volverá a reunir a algunos de los equipos más destacados del circuito nacional e internacional de Touch Rugby, consolidando unas series que continúan creciendo tanto en nivel competitivo como en participación. Entre los conjuntos participantes destacan equipos como Getxo Touch y Arroyo Alligators, vencedores de las dos últimas rondas disputadas, así como el conjunto inglés Banbury RUFC Touch, habitual en este tipo de competiciones, o los Madrid Titanes, de la Liga Madrileña de Touch Rugby.

Tras el sorteo realizado por la organización, el Ingenieros de Soria TR quedó encuadrado en el Grupo 1, donde afrontará una exigente fase inicial enfrentándose a algunos de los equipos más competitivos del torneo. El debut soriano será frente a Madrid Titanes a las 10:00 horas. Posteriormente, el conjunto soriano se medirá a Arquitectura (12:00), El Salvador (13:00) y cerrará la fase de grupos frente a Arroyo Alligators a las 14:30 horas.

Por su parte, el Grupo 2 estará formado por Banbury RUFC Touch, Bilbao Otsoak UBR Touch, Rebels Touch R.C., Getxo Touch y el propio Pakaru Touch Team, anfitrión de esta cuarta ronda.

Tras la fase de grupos, el torneo continuará con una serie de enfrentamientos cruzados entre los equipos de ambos grupos, definidos en función de la clasificación obtenida durante la primera fase. Estos partidos servirán para establecer la clasificación final de la jornada y decidir el campeón de esta cuarta ronda de las Six Darts International Series.

El conjunto soriano afronta esta nueva experiencia con la intención de seguir creciendo dentro de una disciplina en pleno desarrollo dentro del club. Después de los buenos resultados obtenidos en la pasada ronda celebrada en Soria —donde el Ingenieros participó con dos equipos y consiguió un meritorio tercer y sexto puesto—, el objetivo continúa siendo seguir avanzando en el conocimiento del juego, consolidar los fundamentos de esta modalidad y continuar asentándose dentro de unas series que aumentan su exigencia competitiva en cada torneo.

Todo ello tiene aún más valor teniendo en cuenta que la sección de Touch Rugby del Ingenieros apenas cuenta con año y medio de trayectoria, un periodo en el que el crecimiento tanto en participación como en nivel competitivo ha sido constante.

Además, el club anunciará próximamente nuevas jornadas de entrenamientos de puertas abiertas, con el objetivo de ofrecer una oportunidad a todas aquellas personas que han mostrado interés por esta disciplina durante los últimos meses. La intención es seguir ampliando la sección y permitir que nuevos jugadores y jugadoras puedan descubrir el Touch Rugby y, en un futuro, incorporarse al proyecto del Ingenieros de Soria TR.