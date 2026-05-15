El IX Valdelagua Cross se celebra el próximo 23 de mayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo 23 de mayo, el municipio de Valdelagua del Cerro volverá a convertirse en el epicentro del deporte, la solidaridad y la vida rural con la celebración de la XI edición del Valdelagua Cross, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo y social de la provincia y que, año tras año, demuestra que desde los pequeños pueblos también se pueden impulsar grandes proyectos.

Desde sus inicios, el Valdelagua Cross ha crecido manteniendo intacta su esencia: unir deporte, convivencia y compromiso social. Una filosofía que vuelve a reflejarse en esta undécima edición gracias a la colaboración solidaria con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (ARESCYL), a la que se destinarán dos euros de cada inscripción en cualquiera de las categorías del evento.

Más allá de la competición, el Valdelagua Cross se ha convertido en un símbolo de identidad y resistencia rural. Un evento organizado desde el corazón de un pequeño municipio, pero con una repercusión cada vez mayor y capaz de reunir a corredores, familias y visitantes llegados de distintos puntos de España. Cada edición supone una oportunidad para reivindicar que el medio rural tiene presente, tiene capacidad organizativa y, sobre todo, tiene futuro.

La prueba contará con sus diferentes modalidades y un recorrido que volverá a combinar exigencia, naturaleza y espectáculo, en un entorno privilegiado donde los participantes podrán vivir una experiencia única marcada por el esfuerzo, el compañerismo y el ambiente que caracteriza al evento.

Desde la organización se hace un llamamiento a corredores, aficionados al deporte y amantes de este tipo de iniciativas para que se sumen a una edición que promete volver a superar expectativas.

“El Valdelagua Cross no es solo una carrera. Es la demostración de que cuando un pueblo se une, se pueden hacer cosas muy grandes. Es deporte, solidaridad, promoción del territorio y orgullo rural”.

Las inscripciones continúan abiertas y la organización anima a todos los interesados a no dejar pasar la oportunidad de formar parte de una edición muy especial que volverá a convertir a Valdelagua del Cerro en ejemplo de dinamización rural, implicación social y pasión por el deporte