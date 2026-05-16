"El objetivo es potenciar el motociclismo en Soria": Álvaro del Castillo, presidente del MC Soria y piloto desde los 16 años

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El MC Soria es el nuevo moto club de la provincia desde el mes de enero y en este breve periodo de tiempo su trabajo ya empieza a dar resultados con la puesta en marcha del circuito de Navalcaballo para finales del verano y con un Campeonato de Soria para 2027. Su presidente es Álvaro del Castillo, piloto desde los 16 años, que asegura que "nuestro objetivo es potenciar el motociclismo en las diferentes especialidades".

Del Castillo reconoce que en Soria el deporte de las motos está al alza "con gente joven que está cogiendo afición". Desde el MC Soria uno de sus retos es "aglutinar a todos estos chavales para que practiquen motociclismo dentro del club", señala el dirigente. Adrián Calvo, David Escribano, Carlos Fernández, Miguel García o Pablo del Olmo son otros de los pilotos sorianos que están embarcados en este novedoso proyecto del MC Soria.

El club echó a andar en enero y su principal preocupación era contar con una infraestructura para poder entrenar. El MC Soria se hacía cargo del antiguo circuito permanente de motocross 'La María' así como el terreno colindante donde se proyecta realizar un área offroad donde se realizarán circuitos de diferentes modalidades de motociclismo. "Super enduro, motocross, trial y una crono infantil de iniciación para potenciar el motociclismo en Soria", comenta Del Castillo.

Un circuito de motocross que hay que rehabilitar y acondicionar ya que lleva muchos años parado y sin actividad. Un circuito de super enduro, el cual contara con obstáculos y dificultades típicas de esta modalidad. Esta es una de las modalidades mas explosivas y vistosas del mundo de la moto offroad, la cual entrenan la mayoría de pilotos profesionales, dada su exigencia física y técnica. Un área de trial, donde se fabricarán zonas con obstáculos, de diferentes niveles, para poder realizar esta modalidad desde 0 a nivel profesional. La zona de crono infantil de iniciación, para los socios menores o que quieran iniciarse en este deporte.

'La María' de Navalcaballo estaría lista para finales del verano y ya de cara al próximo año 2027 el objetivo es poner en marcha un Campeonato de Soria para las modalidades de motocross, super enduro y cross country. "Lo que queremos en definitiva es generar aficición", indicaba Del Castillo.

El campeonato arrancaría en el mes de enero con cuatro o cinco pruebas y desde el MC Soria ya se tienen pensados algunos de los escenarios para acoger la citas puntuables. "Fuentetoba, Navalcaballo y Tardelcuende estarían en el programa del campeonato. Tendríamos que buscar otras dos localidades para competir", apuntaba Del Castillo. El presidente del MC Soria explicaba que "la de la suma de la puntuación de las tres modalidades daría el campeón provincial del cada año"·

El MC Soria, aunque nuevo, cuenta con socios con gran experiencia en competición, así como en la organización de pruebas. Se cuenta con socios de todos los niveles, con lo que se anima a cualquier aficionado de la moto a informarse del proyecto y ser socio. En la actualidad el número de socios es de 75.