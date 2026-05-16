El atletismo soriano logra seis medallas en el Campeonato de Castilla y León de Edad Escolar

La expedición soriana que compitió este sábado en Zamora.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de Castilla y León de Atletismo en Edad Escolar se ha celebrado este sábado en Zamora y hasta allí se ha trasladado la delegación de Soria de atletismo con un total de 34 atletas de las categorías infantil y cadete. El balance de la expedición soriana se puede considerar como muy positivo con hasta seis medallas en tierras zamoranas.

La actuación más destacada fue la de Carlos Herrero al conseguir la primera posición y medalla de oro en la prueba de lanzamiento de jabalina. Por equipos el IES Castilla infantil femenino han quedado en segunda posición y el IES Politécnico han quedado cuarto.

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.HDS

Silvia Omeñaca fue tercera en los 1.000 metros lisos, la misma posición que lograba Hernán Andrés Marín en salto de altura. El IES Castilla infantil femenino (Claudia, Duna, Martina y Nerea) sería tercero en relevos. También alcanzaría el bronce el IES Politécnico infantil masculino (Álvaro, Carlos, Izan y Adrián).

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.

Notable actuación de los escolares sorianos en Zamora.