El San José juvenil tendrá que remontar al perder 3-1 en Zamora si quiere estar en la final por subir a Liga Nacional

El San José se verá obligado a la remontada si quiere estar en la final del play off de ascenso.HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José juvenil perdía 3-1 en Zamora en el encuentro de ida de la semifinal del play off de ascenso a Liga Nacional y tendrá que remontar dentro de una semana en Soria si quiere estar en la final. El gol de Álvaro Ruiz a sólo un cuarto de hora para la conclusión del choque da vida a los sorianos ya que el marcador reflejaba un 3-0 que parecía definitivo para la suerte de la eliminatoria.

El Zamora se adelantaba en el marcador a los 20 minutos de juego por medio de Jorge Calvo y con este marcador de 1-0 se llegaba al tiempo de descanso. La reanudación no comenzaba bien para el San José ya que en el minuto 50 Jorge Pérez anotaba el 2-0. Jarro de agua fría para el equipo entrenado por Luis Molina, que sólo un cuarto de hora más tarde veía como los locales ponían tierra de por medio con el tanto de Álvaro Alonso.

La eliminatoria se ponía muy cuesta arriba y el San José necesitaba un gol para meterse en la semifinal. La recompensa a las ganas de los colegiales llegaba en el minuto 75 con el 3-1 materializado por Álvaro Ruiz.

Un gol que da la vida a los sorianos en su intento de remontada el próximo sábado, a partir de las 13.30 horas en el San Andrés, en el compromiso de vuelta. El San José necesita dos tantos para empatar la eliminatoria e intentar la clasificación para la final.

En la ronda definitiva esperará el Mirandés Promesas o la Cultural Leonesa B. Burgaleses y leoneses se verán las caras este domingo, desde las 17.00 horas, en la ida de las semifinales.