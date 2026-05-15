El San José juvenil emula a sus mayores y también busca el ascenso vía play off

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La primavera en el San José promete emociones fuertes ya que, además de que el equipo senior se juega el ascenso a Tercera Federación, el conjunto juvenil también busca subir a Liga Nacional en otro play off que arranca este fin de semana. Este sábado, a partir de las 18.15 horas, el equipo que entrena Luis Molina, juega el partido de ida de las semifinales en Zamora. «Vamos con la intención de ganar y ojalá hagamos historia en el club», comentaba el técnico.

Y es que el San José nunca ha estado representado en la Liga Nacional juvenil y ahora es el momento para estrenarse en la categoría. Un camino que no será nada sencillo ya que el primer escollo en semis es el Zamora y en caso de superar la eliminatoria el rival saldría del duelo que jugará el Mirandés Promesas y la Cultural Leonesa B.

La temporada del San José, pase lo que pase en la promoción, se puede calificar como de sobresaliente al finalizar la Liga regular en la segunda posición en el Grupo A de la Liga Recoletas. Los sorianos alcanzaron los 58 puntos, sólo dos menos que el Isoba que fue el campeón, y pueden presumir de ser el equipo máximo goleador. «El objetivo inicial era conseguir la permanencia en la categoría, pero en la jornada séptima o en la octava ya vimos que la plantilla daba para más y que podríamos aspirar a estar arriba», reconocía Molina.

De cara a la semifinal ante el cuadro zamorano, el míster colegial indicaba que «iremos sin ningún miedo y siendo valientes, como lo hemos sido a lo largo de todo el año. Buscaremos la victoria para resolver la eliminatoria en el San Andrés en la vuelta. No tenemos ningún tipo de presión». Molina valoraba al rival y destacaba su potencial ofensivo. «Los cuatro con los que juega arriba son diferenciales. Su dibujo es un 4-2-3-1 y en defensa tendremos que estar muy sólidos. No será un rival sencillo ya que la pasada campaña militaba en la categoría superior».

El Zamora fue tercero en el Grupo B de la Liga Recoletas por lo que el San José tendrá el factor campo a su favor en esta semifinal. De cara a la hipotética final, los sorianos perderían este bonus en el caso de que se clasifique la Cultural Leonesa B. Los culturalistas han acabado como el mejor segundo y ya en la semifinal ante el Mirandés Promesas la vuelta se jugará en tierras leonesas.

Esta segunda semifinal por el salto a la Liga Nacional tendrá su compromiso de ida este domingo desde las 17.00 horas en Miranda de Ebro. «Veo a la Cultural Leonesa como favorito para llegar a la final», señalaba Molina.

En este Grupo B era la Ponferradina la que subía como campeón y Cultural Leonesa y Zamora se metían en un play off del que sólo una escuadra podrá festejar el ascenso a Nacional. El San José no renuncia a nada.