El Balonmano Soria busca jugadores para las categorías interiores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Polideportivo San Andrés se viste de gala para acoger una nueva jornada de puertas abiertas del 𝐁𝐌 𝐒𝐨𝐫𝐢𝐚, consolidando nuestro firme compromiso con el fomento del deporte base en la provincia. Una oportunidad ideal para que los más jóvenes descubran la magia del 40x20 a través de la diversión, el compañerismo y los valores que definen a nuestra cantera.

¡Y con unos maestros de lujo! 𝐋𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬, quienes compartirán su experiencia, juegos y consejos directamente en la pista con los más pequeños.

¡𝐇𝐚𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐳! Dile a sus compañer@s de clase, amig@s y vecinos. Queremos llenar la pista de ilusión, juego y sonrisas. La actividad es 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 y no necesita inscripción previa. ¡Solo hay que venir con ganas de pasarlo bien!

𝘛𝘰𝘥𝘢 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘪𝘵𝘢𝘴:

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 (𝘕𝘪𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 𝘯𝘪𝘯̃𝘢𝘴):

▪️ 𝟐𝟎𝟏𝟕 (2º de Primaria)

▪️ 𝟐𝟎𝟏𝟔 (3º de Primaria)

▪️ 𝟐𝟎𝟏𝟓 (4º de Primaria)

▪️ 𝟐𝟎𝟏𝟒 (5º de Primaria)

𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐝𝐨: 𝐒𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝟐𝟑, de 10:00h a 11:00h.

𝐋𝐮𝐠𝐚𝐫: Polideportivo San Andrés.

𝐐𝐮𝐞́ 𝐭𝐫𝐚𝐞𝐫: Ropa cómoda y zapatillas de deporte.

¡Ven a dar tus primeros pasos con nosotros y empieza a formar parte de la marea amarilla para la 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟔/𝟐𝟕! El club del mañana lo construimos juntos hoy. ¡Os esperamos con los brazos abiertos!