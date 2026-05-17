Empate sin goles de un San José que merece más y que buscará la final por el ascenso en Garray

Publicado por Área 11 La Bañeza Creado: Actualizado:

La Bañeza FC: García, Merayo, Pardo, Justel, Burón (Acebes, 76´), Martínez, Revilla (Domínguez, 76´), del Río, Amo (González, 70´), Fernández (Escudero, 83´) y Anta.

CD San José: Tejedor, Rubio (Samba, 76´), Enrique, Medrano, Vargas (Lozano, 55´), Gonzalo, Romero, Sanz (Gracia, 76´), Miguel (Almazan, 85´), Carballo y Giaquinta.

Goles: no hubo

Árbitro: González Merino. Tarjetas amarillas a los locales Amo, Pardo, Fernández, Justel, Anta; y al visitante Rubio.

Campo: C.M. La Llanera.

Empate a cero entre La Bañeza FC y el CD San José en este partido de ida de ascenso a Tercera RFEF. Locales y visitantes tuvieron sus opciones para adelantarse en el marcador e irse al encuentro de vuelta con una relativa tranquilidad, pero finalmente, y después de un largo añadido en el verde de Bañeza, el luminoso quedó igual que empezó el partido: todo por decidir en el choque de vuelta con un San José que estará arropado por los suyos y jugará en casa.

El partido empezó con ritmo y con afán de goles; ambos conjuntos fueron verticales y buscaron dominar el partido con posesiones largas de balón sin querer cometer demasiados errores durante los primeros compases. Con el paso de los minutos, el San José subió un poco su ritmo de juego y gozó de más participación ofensiva, pero la zaga local estuvo certera, defendiéndose con orden y manteniendo su portería a cero. Sin tiempo para más, se llegó al final de unos primeros cuarenta y cinco minutos que fueron de tú a tú y de mucha paridad sobre el terreno de juego.

Tras el paso por vestuarios, el San José entró mejor en el partido y volvió a gozar de buenos minutos sobre el tapete verde ante un Bañeza que no se desordenó atrás y fue solvente en sus líneas defensivas. El partido se alargó un poco más con el tiempo extra, pero los visitantes no lograron encontrar esa tecla necesaria para irse con una relativa y mínima ventaja en este primer partido de ida. El próximo fin de semana y ante los suyos, el San José buscará dar un paso más para seguir creyendo y poniendo fe en ese soñado ascenso a Tercera RFEF.