El San José quiere golpear primero en la semifinal del play off de ascenso a Tercera ante La Bañeza

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José inicia este domingo, a partir de las 18.00 horas, su aventura hacia la Tercera Federación y lo hace visitando a La Bañeza en el que será el partido de ida de la semifinal por el ascenso. El objetivo es conseguir un buen resultado en la localidad leonesa para certificar la próxima semana en Garray el pase a la final, donde esperarán el Betis de Valladolid o el Turégano, los protagonistas de la otra semifinal.

El equipo colegial, que no podrá contar con su goleador Edipo al estar sancionado, se desplazará a La Llanera para verse las caras contra La Bañeza, tercer clasificado en el Grupo B y que llega a los play off por subir en un momento dulce al encadenar tres victorias seguidas tras ganar el pasado fin de semana en el campo del Betis. Eso sí, un enfrentamiento en el que no había nada en juego ya que las posiciones estaban definidas.

El conjunto entrenado por Carlos Carramiñana se encontrará con una Bañeza donde sus jugadores de ataque son diferenciales. Por ello, la defensa del San José deberá estar atenta a las prestaciones del trío de ataque leonés. No encajar goles en la ida sería una noticia muy positiva para los sorianos pensando en sentenciar en la vuelta en el campo de San Juan.

Este San José llega a la promoción de ascenso con bajas importantes en su línea ofensiva y por ello la firmeza en defensa se antoja fundamental para superar la eliminatoria. El San José se impuso por 3-2 al Burgos Internacional en la última jornada de la fase regular, un resultado que permitía al equipo de Carlos Carramiñana asegurar la segunda plaza del Grupo A de la Regional Aficionados de Castilla y León y por lo tanto tener el factor cancha a favor en la fase de ascenso a Tercera en la que se enfrentará a La Bañeza.

La competición regional echaba el cierre a la temporada regular con un San José que necesitaba un punto ante el Burgos Internacional para sellar la segunda plaza. Los goles de Ángelo, Chupe y Juanjo certificaban su segundo puesto. Con 3-1 a favor de los locales en el 76, los burgaleses recortaban su desventaja en el 90.

La Bañeza finalizaba en la tercera plaza del Grupo B con 55 puntos y su balance a lo largo del curso es de 17 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. La clasificación para el play off lo tenía asegurado desde hace varias semanas porque su diferencia con el cuarto, el Sariegos, era considerable.

Los capitalinos se han mostrado como muy fiables a lo largo de una temporada en la que únicamente han perdido tres partidos. El San José alcanzaba la cifra de los 67 puntos gracias a las 20 victorias y a los siete empates. La fiabilidad del San José queda fuera de toda duda ya que esas tres derrotas le convierten en el segundo conjunto de la categoría con menos choques perdidos. Sólo el Salamanca, campeón del Grupo B, ha perdido menos al haber encajado sólo dos derrotas.

Turégano-Betis, la otra semifinal

También el domingo desde las 18.00 horas se disputará la otra semifinal por el ascenso entre el Turégano y el Betis de Valladolid. El Turégano finalmente se metía en el play off al verse beneficiado por la decisión desde los despachos de darle los puntos del encuentro ante el Calasanz y en la última jornada le arrebataba la tercera plaza al Briviesca en el Grupo B. El factor campo será del Betis al acabar segundo en el Grupo B. Así, tras la cita de este domingo en tierras segovianas, el billete parala final se decidirá en Valladolid.