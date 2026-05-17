Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tras la disputada de las dos primeras jornadas ,estos han sido los resultados del II Torneo Tú Voz en Pinares:

En Covaleda Cámara ganó muy fácil a Iruzubieta por 22-7 ,en Soria en la modalidad de parejas Cabrerizo Capellán y Cámara Segurola certificaron su pase a la final.

Próxima jornada será el sábado en Covaleda a partir de las 12:00,con los dos partidos de cuartos de cuatro y medio.