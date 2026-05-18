Toribio, nuevo seleccionador de Pakistán y compaginará el cargo como entrenador del Grupo Herce

Alberto Toribio compaginará su cargo en el Grupo Herce con el de seleccionador de Pakistán.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Grupo Herce Soria, Alberto Toribio, ha sido nombrado nuevo seleccionador nacional de Pakistán, asumiendo el reto de dirigir al combinado asiático en varias de las competiciones internacionales más importantes del calendario de 2026.

El técnico soriano afrontará un intenso verano al frente de la selección pakistaní, comenzando con el Campeonato de Voleibol de Asia Central, que se disputará del 3 al 9 de julio en India. Posteriormente dirigirá al combinado nacional en el Campeonato Asiático Sub-18, previsto del 12 al 18 de julio en Bahréin, y en el Campeonato Mundial Sub-17, que tendrá lugar del 19 al 29 de agosto en Qatar. Además, Alberto Toribio también estará al frente de Pakistán en los Juegos Asiáticos, que se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre en Japón.

Este nombramiento internacional llega tras el gran trabajo desarrollado por Alberto Toribio durante los últimos años al frente del Grupo Herce Soria, convirtiéndose en una figura de referencia dentro del voleibol nacional y consolidando el crecimiento deportivo de la entidad soriana.

Alberto Toribio compaginará su labor como seleccionador nacional de Pakistán con sus funciones como entrenador del Grupo Herce Soria, manteniéndose al frente del banquillo celeste durante la próxima temporada.