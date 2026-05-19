El C.D. Golmayo Camaretas mantiene las jornadas de puertas abiertas para el fútbol femenino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino acabó la liga, en un más que meritorio segundo puesto, a finales de abril y quiso aprovechar todo el mes de mayo para conocer a nuevas jugadoras.

El staff técnico, Alfonso Peral y Daniel Menéndez dice estar muy contentos con la acogida y sorprendidos al mismo tiempo porque los números y el nivel de las jugadoras ha crecido con respecto al mismo periodo de la temporada pasada. “Esto significa que estamos haciendo buen trabajo porque estamos calando en las jugadoras que están en la provincia y tienen interés en recalar en el Camaretas”, dice Peral.

Todavía quedan dos semanas de puertas abiertas y, además, indica Menéndez, no van a cerrar plantilla hasta la pretemporada para ajustar bien todos los aspectos y, aún así, siempre dejan un par de fichas al inicio de liga para las posibles jugadoras que vienen a estudiar, como la temporada pasada.

La entidad es muy optimista de cara a la 2026/2027 visto los grandísimos resultados con los que han cerrado está en su primer año en regional: segundas en clasificación, más goleadores y menos goleadas. Pero, por ahora, siguen siendo prudentes en cuanto a objetivos: consolidar el proyecto en cuanto a jugadoras y estar lo más arriba posible en la clasificación.