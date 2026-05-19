Victoria de los cadetes del CSB en un partido gris

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Soria Baloncesto disputa sus últimos encuentros de la temporada. Entre ellos el disputado por el equipo cadete que se impuso al Pisones. En Minibasket, el CSB lograba el título de subcampeón.

2ªDivisión Masculina:

PISONES 58 - CSB CODESIAN 68

Partido gris por parte de los sorianos en cuanto a ritmo y nivel de juego, solventado por una gran y sólida defensa durante todo el partido.

A nivel ofensivo el acierto desde la línea de tres y las buenas situaciones ofensivas por momentos hacen que los sorianos mantengan una ventaja de 8-12 puntos durante los últimos tres cuartos. El equipo debe mejorar y apretar el acelerador de cara a la F4 del último finde de mayo al que el CSB CODESIAN se ha clasificado.

CSB JUN NEGRO CAJA RURAL DE SORIA 76 - COLEGIO LEONÉS CYD LEONESA 79

No pudo ser para los sorianos, la victoria se les escapa a los juniors en el último partido debido en gran medida a los fallos desde 4'60 que fueron determinantes. Una gran salida por parte de los leoneses con un 2 a 14 fue contrarrestada por el acierto de 3 y una mejor activación defensiva, 37 a 39 al descanso.

En el tercer cuarto, la igualdad se mantuvo gracias al acierto de ambos equipos llegando a un 57 iguales y con todo por decidir en el último cuarto, donde el equipo del CSB fue capaz de ponerse por delante y que solo el desacierto en los instantes finales (3/12 en tiros libres en contra respecto a 6/9 para los visitantes) impidió que la victoria se quedara en Soria.

Liga Mini Provincial Masculina:

CSB Mini NOVATION

Final de una muy buena temporada de los minis sorianos en términos generales con ciertos altibajos en el juego en ciertos momentos de la competición pero con un gran colofón final.

Tras un inicio de temporada en donde el nivel táctico de los sorianos era limitado, el equipo le dio mucha importancia a trabajar los básicos tanto en defensa como en ataque. La gran mejora provocada por los jugadores sorianos en la segunda parte de la temporada les permitió centrarse en trabajar la técnica individual, en donde la mejora general del equipo ha sido muy buena lo que permitió ir sumando victorias y disfrutar en cada partido.

Gran compromiso de los pequeños sorianos y gran concentración, pese a su corta edad, que mostraban en cada entrenamiento. Un equipo que ha demostrado un gran nivel de competitividad y que mostraban en partidos, donde siempre han sabido competir muy bien. Todo el esfuerzo ha permitido al equipo soriano acabar en una meritoria segunda posición en la liga provincial mini masculina.